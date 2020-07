Sobota bude náročná hlavně z toho důvodu, že je čeká jeden z hlavních aspirantů na titul. Ledenice ho totiž budou letos obhajovat. „Měly sice kvůli spoustě zraněných rozpačitý vstup do soutěže, ale budou asi patřit k favoritům. My tam rozhodně nejedeme s poraženeckou náladou, chceme přivézt alespoň jednou výhru,“ naznačil havlíčkobrodský kouč Dušan Šnelly.

V neděli pak narazí na „slabšího“ soupeře. Alespoň podle postavení v tabulce. „Uvidíme. Spectrum bude jeden ze soupeřů, který bude s námi bojovat o play-off. Pro nás je minimum znovu alespoň jedna výhra. Následně v pondělí chceme porazit Joudrs. Takže z víkendu chceme mít kladnou bilanci. To znamená, že z pěti zápasů chceme vydolovat alespoň tři výhry. Je jedno s kým,“ netajil Šnelly.

A aby toho nebylo málo, druhý červencový víkend hraje také juniorský extraligový tým. Za něj nastupuje většina kádru A-týmu. Mladíci narazí na pražské celky Spectrum a Joudrs. Větší odpočinek ale na ně nečeká. „Tréninky běží naplno, nejlepší prevence je dobrá trénovanost. Naší výhodou je mladý tým, který má natrénováno. Navíc máme široký kádr sedmnácti hráčů, které protáčíme. Takže to bude náročnější spíše organizačně a časově než fyzicky,“ potvrdil havlíčkobrodský trenér.

Další nápor ve zrychlené základní části mužské extraligy pak přijde od šestnáctého července. Doma Hroši uvítají Tempo Praha. Hned v pátek cestují na hřiště nováčka do Sezimova Ústí. A o víkendu hostí opět v Hippos aréně Radotín a Břeclav. „Po této sérii skončí základní část a šest nejlepších postoupí do nadstavby, kde se bude bojovat o čtyři místa do play-off,“ prozradil další program extraligy Šnelly.