Až čtrnáctí. Česká biatlonová smíšená štafeta zaznamenala v úvodní den domácího mistrovství světa nejhorší výsledek od roku 2009. Na vině byla nejen nepovedená první střelecká položka matadora Michala Krčmáře, ale i pomalé běžky. Co k problému řekl sportovní ředitel Českého svazu biatlonu Ondřej Rybář?

Ondřej Rybář o problémech s lyžemi, mazáním a o technickém zázemí českého týmu | Video: Deník/Karel Líbal

Ihned po závodě vedení týmu deklarovalo, že se bude intenzivně věnovat otázce mazání lyží. „Vyhodnotili jsme si to. Víme, že nebylo všechno tak, jak by mělo být. Lyže se nám úplně nepovedly,“ netajil o den později Ondřej Rybář.

Letošní zpřísněná pravidla pro mazací vosky ztěžují práci všem servisním týmům. Čím? Od této sezóny se nesmí používat vosky s fluorem.

Přitom právě reálie středečního závodu po jejich využití přímo volaly. Fluor odpuzuje vodu a hlavně ve vyšších teplotách na mokrém sněhu vosky s ním fungovaly mnohem lépe.

V současnosti se proto řeší jeho optimální náhrada. „Situaci to zkomplikovalo všem,“ tvrdí Rybář. „Samozřejmě někdo je pozadu, někdo je napřed, to tak prostě je. Spousta týmů se s tím stále ještě učí pracovat. Ani my jsme nezaspali. Už dva roky na tom pracujeme, snažíme se vyvíjet i své vosky. Ale každý ví, že to je běh na dlouhou trať.“

Náročná předstartovní procedura

Lyže procházejí před startem důslednou kontrolou (ne)použití fluoru. Kvůli tomu se ztížily i podmínky pro sportovce. „Dříve to bylo tak, že se lyže namazaly, sportovec si je vzal do ruky a šel, řekněme, pět minut před startem na jejich označení,“ popisuje předstartovní proceduru Rybář.

„Nyní se ta doba protáhla na čtyřicet minut, kdy máte povinnost dát lyže ke kontrole. Pokud lyže projdou, odevzdáte je do stojanu. Ten přenesou na start a čekají na závodníka, až přijde na start.“

Jak to vypadá v útrobách českého servisního kamionu? Podívejte se:

Celé prodloužení procedury znesnadňuje například právě při štafetách reagovat na aktuální podmínky, kdy například při zhoršující se trati není možno pro poslední úseky cokoliv změnit. „To je ta lepší varianta. Když alespoň prvním úsekům lyže jedou. Horší je, když už u prvního vidíte, že to je špatně, a čekají vás další tři závodníci,“ směje se Rybář.

Jak Ondřej Rybář zhodnotil první závodní den z pohledu Čechů? Pomohly by v současných složitých podmínkách na trati staré typy vosků? A co říká Rybář o servisním kamionu české reprezentace? Poslechněte si v našem videu.

Zdroj: Deník/Karel Líbal