Hroši budou od čtvrtka bojovat o účast v nadstavbové části, do které se dostane šest nejlepších celků. Havlíčkův Brod je momentálně na osmém místě, ale oproti soupeřům má dva až čtyři zápasy k dobru.

PROGRAM HROCHŮ

Čtvrtek 16. 7. (18.00 a 20.00)

H. BROD – Tempo Praha



Pátek 17. 7. (16.00 a 18.00)

S. Ústí – H. BROD



Sobota 18. 7. (16.00 a 18.00)

H. BROD – Tunnellers



Neděle 19. 7. (15.30 a 17.30)

H. BROD - Locos

Trenér Dušan Šnelly samozřejmě spočítané, jak si jeho svěřenci stojí. „Máme před sebou osm zápasů a podle mě nám k absolutní jistotě stačí pět výher. To je ale samozřejmě minimum. Ovšem absolutní spokojenost by byla s šesti. Také proto, že do nadstavby a play-off se ponechávají získané body,“ uvedl brodský kouč.

Povinná vítězství by si měli brodští hráči připsat v pátek a v sobotu. To je čeká předposlední a poslední tým tabulky, tedy Sezimovo Ústí a Radotín. „Dnes nás čeká Tempo, se kterým nemáme co ztratit. Do prvního zápasu půjdeme v plné sestavě, do druhého dáme šanci lavičce. Přeci jen máme před sebou náročný víkend,“ plánuje Šnelly.

V neděli je pak čeká druhá Břeclav. „Tam se už nemáme, na co šetřit, takže do toho půjdeme naplno. Chtěl bych alespoň jednu výhru,“ přeje si Šnelly, který si také uvědomuje, že to bude pro všechny pořádný nápor. „Bude to dost náročné, hlavně organizačně a časově. Nápor to bude hodně na psychiku, udržet koncentraci na osm zápasů. Fyzicky se toho nebojím,“ dodal Šnělly.

Když se Hrochům podaří postoupit do nadstavbové části, čeká je deset zápasů, ve kterých se všechny týmy utkají dvouzápasově každý s každým. „Kvůli zkrácení sezony se rozdělí domácí a venkovní zápasy podle umístění,“ popsal havlíčkobrodský lodivod.