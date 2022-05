První duel v Chebu je na programu ve čtvrtek 12. května, havlíčkobrodští stolní tenisté zamířili na západ Čech už ve středu ráno. A cestovali v dobrém rozpoložení. „Postupem do finále jsme splnili očekávání,“ zdůraznil trenér HB Ostrov Bohumil Vožický.

Šance obou finálových soupeřů na zisk titulu jsou padesát na padesát, utkají se aktuálně nejlepší kluby vrcholící sezony. Cheb základní část extraligy vyhrál, i proto začíná doma. A výhodu domácího prostředí bude mít i pro případné třetí rozhodující utkání. Jenže v základní části ani jednou domácí prostředí ve vzájemných zápasech výhodou nebylo.

V polovině listopadu prohrál HB Ostrov doma s Chebem 1:3, v odvetě v březnu prohrál pro změnu Cheb s Havlíčkovým Brodem 2:3. Navázat na zmíněné poslední měření sil by se obhájci titulu hodilo i teď ve čtvrtek. „Bylo by krásné začít sérii vítězstvím. Soupeř je ale silný, nebude to jednoduché,“ odhadoval Bohumil Vožický.

Za Cheb sezonu odehráli David Reitšpies, Antonín Gavlas a Stanislav Kučera a změnu nelze očekávat ani ve finálové sérii. Cheb se probojoval do finále přes kluby KT Praha ve čtvrtfinále a KST Ostrava v semifinále. V obou případech zvládl série na dvě vítězství bez ztrát, ale v semifinále vyhrával dvakrát 3:2.

„Semifinálová série Chebu byla překvapivě vyrovnaná. Na druhé straně chebští stolní tenisté dvakrát nepříznivý vývoj otočili, ukázali, že jsou silní,“ poznamenal k postupu soupeře havlíčkobrodský trenér.

HB Ostrov si poradil ve dvou utkáních ve čtvrtfinále s Libercem, v semifinále porazil 2:1 pražské El Niňo, když po úvodní porážce duel otočil. Play off odehráli Tomáš Tregler, Dmitrij Prokopcov a Michal Obešlo a tato zkušená trojice dostane důvěru i ve finále s Chebem. „Finále odehrají naši nejlepší hráči. Všichni tři jsou zdravotně v pořádku a na finále budou připraveni,“ dodal Bohumil Vožický.

Finále play off extraligy ve stolním tenise družstev

Čtvrtek 12. května od 18 hodin: SKST Cheb – HB Ostrov Havlíčkův Brod

Čtvrtek 19. května od 18 hodin: HB Ostrov Havlíčkův Brod – SKST Cheb

Neděle 22. května od 16 hodin: SKST Cheb – HB Ostrov Havlíčkův Brod (utkání se bude hrát pouze v případě, že o titulu nebude rozhodnuto po dvou utkáních)