Mladý závodník se stal poslední srpnový den republikovým šampionem v kategorii do osmnácti let.

Havlíčkův Brod měl hned tři želízka v ohni na historicky prvním mistrovství České republiky na freestyle koloběžce ve streetu kategorie do 18 let, které se konalo v sobotu 31. srpna v Praze Řeporyjích. Trojice Matyáš Jinek, Bruno Stejskal a Václav Jakoubek bez problémů postoupila z kvalifikace do desetičlenného finále.

V něm Matyáš Jinek obdržel od rozhodčích 97,33 bodů čímž si s náskokem téměř třiadvaceti bodů zajistil titul mistra České republiky. I finále se jelo dvoukolově, na konci každé jízdy měl navíc závodník předvést tři takzvané best triky, ze kterých se dva započítávaly do celkového hodnocení.

Špatně si nevedli ani další dva zástupci Vysočiny. Bruno Stejskal skončil po finále na deváté příčce, Václav Jakoubek bral slušné páté místo.