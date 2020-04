Od března se závodníci připravují individuálně. „Kluci se připravují sami, třeba ve dvou ve třech. Někdo si půjčil věci z naší posilovny, nebo jim plán pošlu já a nebo i na facebooku. Máme tam svojí skupinu, kde máme i videa, jak se připravují ostatní,“ naznačil Švec. Ten ale hledá i na karanténě a zavření sportovišť něco pozitivního. „Všechno špatné je k něčemu dobré. Třeba se kluci, hlavně ty starší naučí něco nového a sami si vymyslí trénink,“ souhlasil havlíčkobrodský trenér zápasníků. „My trenéři aspoň vidíme, kdo chce,“ dodal.

Závodníci v zápase řecko-římském už necelé dva měsíce nemohou objíždět turnaje, a to ani v Čechách, ani v zahraničí. „Samozřejmě to nabourá celou sezonu. V kalendáři už jsou zrušené celostátní soutěže, i evropský šampionáty juniorů i kadetů. Někteří z kluků jsou v kadetech poslední rok, mají tak největší šanci na úspěch. Jsou hodně zklamaní, ale zase jim říkám, že to je pro všechny v celém světě stejné. Život musí jít dál,“ řekl Švec.

Zatím není jasné, jak to bude do budoucna se závody. „Do konce června jsou zrušené, ale co bude v červenci, to se ještě neví,“ naznačil Zdeněk Švec. „Stejně tak je tomu i u nás. Uvidíme, jak se situace vyvine dál,“ doplnil kouč Jiskry.

V Havlíčkově Brodě mají plán, že když to situace dovolí, chtěli by svým svěřencům uspořádat soustředění alespoň v České republice. „Ono se sice do zahraničí může, ale zase být dva týdny zavřený doma v karanténě,“ uznal Švec, který také naznačil, že by chtěl, aby se tréninky rozjely přes prázdniny. „Máme s trenéry schůzku a když byli kluci doma teď dva měsíce, tak bychom chtěli přes léto trénovat,“ pokračoval havlíčkobrodský trenér.

Tomu samozřejmě kolotoč okolo trénování chybí. „Samozřejmě to chybí. Člověk byl zvyklý být stále pryč. Na druhou stranu ale doma udělá spoustu práce. Musíme to brát jak to je. Jestli je to špatný nebo dobrý, o tom nespekuluju. Po bitvě je každý chytrý. Kritizovat umí každý,“ dodal Švec.