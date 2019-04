Na sever Čech se sjelo 127 zápasníků z pětadvaceti oddílů. „Broďáci v celkovém součtu družstev vybojovali první místo. K tomuto mistrovství jsme vyslali celkem patnáct kluků, kteří z deseti medailí, vybojovali pětkrát titul „Mistr České republiky“, třikrát stříbro a dvakrát bronz,“ prozradil havlíčkobrodský trenér Zdeněk Švec.

VÝSLEDKY

Mladší žáci – kategorie do 35 kg: Zvolánek Patrik, 1. místo. Do 43 kg: Žák Petr, 3. místo. Do 52 kg: Podrázský Zdenek, 8. místo. Do 63 kg: Lehotský Tadeáš, 6. místo. Do 70 kg: Kocman Dominik, 2. místo. Kadeti – kategorie do 45 kg: Rázl Michal, 2. místo. Do 48 kg: Zvolánek Matěj, 1. místo. Do 60 kg: Zelenka Michal, 1.místo. Kořán Jiří, 3. místo. Chadim Jan, 6. místo. Do 65 kg: Čapek Jiří, 2. místo. Benc Jan, 8. místo. Do 71 kg: Hakl Tadeáš, 1. místo. Císař Daniel, 7.místo. Do 110 kg: Sarkisjan Artur, 1. místo.