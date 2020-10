Přišel před půl rokem a hned získal s havlíčkobrodskými softbalisty extraligový titul. Řeč je o asistentovi trenéra Janu Gregorovi, který se věnuje nejen Hrochům, ale trénuje také mládež v baseballovém týmu Nuklears v Třebíči.

Brodský softbalový asistent Jan Gregor (vpravo) je vášnivým rybářem. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Jsme softbalovo-baseballová rodina. Manželka hraje softbal a já trénuji oba sporty,“ potvrdil Jan Gregor, kterého do Havlíčkova Brodu přivedl trenér Dušan Šnelly. S ním už měli na kontě velký úspěch, když se jim na začátku roku podařilo získat s juniorskou reprezentací bronz na světovém šampionátu. „Pak jsme si dali pauzu, když tady byl ten největší distanc kvůli koronaviru. V dubnu, kdy už to bylo oficiálně možné, jsem přišel do Brodu,“ potvrdil havlíčkobrodský asistent.