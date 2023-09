Na svátek stolního tenisu se chystá Havlíčkův Brod. Po roce se zde uskuteční úvodní fáze Ligy mistrů mužů, zápasy v rámci skupiny C se odehrají od 22. do 24. září v Kulturním domě Ostrov.

Od pátku do neděle bude Kulturní dům Ostrov v Havlíčkově Brodě hostit utkání Ligy mistrů ve stolním tenisu. Bude se domácímu souboru dařit? | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Havlíčkobrodské stolní tenisty čeká trojice soupeřů, kromě HB Ostrov se v havlíčkobrodské skupině představí ambiciózní italský klub ze Sicílie Top Spin Messina EUCI (v základní skupině v Havlíčkově Brodě hrál s HB Ostrov už loni), tradiční rakouský klub Panaceo Stockerau a rumunský celek CSS-CZAK Odorheiu Secuiesc. „Los na nás byl hodný, jediné postupové místo bychom měli uhrát,“ odhadoval už po oznámení složení základní skupiny manažer HB Ostrov Miroslav Jinek.

Právě utkáním domácího klubu s rumunským soupeřem celý turnaj v pátek 22. září v půl druhé odpoledne začne. Utkání HB Ostrov – Stockerau je na programu v sobotu 23. září od 18 hodin a duel domácího mistra s italskou Messinou v neděli 24. září rovněž od osmnácti hodin celý turnaj završí. Loni HB Ostrov nad Messinou vyhrál po dramatickém boji 3:2.

V barvách HB Ostrov pro letošní sezonu zůstali Pavel Širuček, Tomáš Tregler a Tomáš Martinko, k nim se nově přidal David Reitšpies, který přišel před sezonou do Havlíčkova Brodu z Chebu. HB Ostrov už zahájil přípravu, postupně se začnou do Havlíčkova Brodu sjíždět soupeři. Zástupce rumunského stolního tenisu ohlásil příjezd ve středu. „Ve čtvrtek přiletí klub z Messiny,“ upřesnil informace o příletu klubu z nejvzdálenější destinace Miroslav Jinek. Naopak nejblíž to mají na Vysočinu Rakušané ze Stockerau. Označení Rakušané není ale úplně přesné, klub má nově na soupisce hned dva Asiaty.

V úvodní fázi Ligy mistrů se představí celkem šestnáct mužstev. Z každé čtyřčlenné skupiny postoupí do druhého kola pouze vítěz, čtveřice úspěšných se připojí k osmi nasazeným klubům podle žebříčku ETTU. Soutěž pak bude pokračovat ve čtyřech tříčlenných skupinách, z nichž po dvou nejlepších týmech postoupí do čtvrtfinále play off. Neúspěšní budou pokračovat v Evropském poháru.

Jednotlivé zápasy se hrají podobným systémem jako v domácí extralize, tedy na tři vítězné singly. Rozdíl je v tom, že ve dvouhrách se za stavu 2:2 hraje takzvaný zlatý set do šestého vítězného bodu.

HB Ostrov před rokem postoupil mezi dvanáct nejlepších klubů do druhé fáze Ligy mistrů, kde skončil třetí za německým klubem Borussia Düsseldorf a polským KS Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki.

Kulturní dům Ostrov, kde se skupina C úvodní fáze Ligy mistrů odehraje, nabízel na začátku týdne ještě dostatek volných míst, pořadatelé věří, že fanoušci přijdou hlavně v sobotu a v neděli. Každý den se hrají dvě utkání, jejich začátky jsou ve 13,30 a v 18 hodin.