Brodský zápasník Zelenka vybojoval na mistrovství Evropy U20 bronzovou medaili

Skvělý úspěch. Na mistrovství Evropy zápasníků do dvaceti let v Santiago de Compostela vybojoval český reprezentant Michal Zelenka třetí místo. V hmotnostní kategorii do 77 kilogramů sice brodskému závodníkovi v semifinále zatarasil postup do duelu o zlato Moldavan Solovei, v boji o bronz ale Zelenka zdolal Gruzínce Mikeladzeho na body a těšil se ze zisku cenného kovu.

Na ME do dvaceti let ve Španělsku vybojoval brodský zápasník Michal Zelenka v kategorii do 77 kg bronzovou medaili. | Foto: se svolením Zdeňka Švece