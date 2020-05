Hrošší tým doznal přes pauzu zásadních a velkých změn, které opět ještě snížily věkový průměr celého týmu. Ten je nyní jen těsně nad dvaceti lety. „Tím pádem je nejnižší v Extralize,“ podotkl Šnelly.

Ten nemůže už počítat se službami dlouholeté opory týmu a také kapitána Karla Kadečky, který se stěhuje do USA. „Do Břeclavi odešel Jakub Holobrádek a sezonu vynechávají Marek Rosenkranz a Jan Cabalka,“ pokračoval ve výčtu absencí Šnelly. Navíc už delší dobu trápí zdravotní potíže Jana Hospodku, který tak nestihne start soutěže.

Volná místa tak zaplní mladí medailisté z juniorského světového šampionátu - Jan Voráček, Vojtěch Láska, Dominik Šubrt, Matěj Rosenkraz a Adam Liška. „Máme nového kapitána, kterým se v devětadvaceti letech stal služebně nejstarší hráč Ondřej Dibelka,“ prozradil havlíčkobrodský kouč.

Extraliga bude v letošní sezoně poprvé čítat deset týmů. Celky čeká osmnáct zápasů v základní části. Po ní šest z nich postoupí do nadstavbové části, poslední čtyři si zahrají o záchranu. „Naším cílem bude samozřejmě postoupit do play-off. Opírat se budeme především o trojici reprezentantů - nadhazovače Michala Holobrádka, Ondřeje Dibelku a Jana Hospodku, který se snad co nejdříve vrátí,“ doufá Šnelly.