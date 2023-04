Na Mezinárodní mistrovství Polska vyrazilo o víkendu trio zápasníků z Havlíčkova Brodu. V konkurenci téměř tří stovek borců ze šesti zemí získali Broďáci dvě pátá a jedno sedmé místo.

Brodští zápasníci na Mezinárodním mistrovství Polska. | Foto: se svolením Zdeňka Švece

V polském Kostrzynu nad Odrou se sešlo dvě stě sedmdesát reprezentantů v kategorii U17 z Česka, Polska, Dánska, Norska, Německa a Ukrajiny.

Z brodských borců startoval v kategorii do 51 kg Jakub Sedlák, do 71 kg Václav Satrapa a do 92 kg Dominik Kocman. V silně obsazených váhových kategoriích se nejlépe vedlo druhému jmenovanému.

V Satrapově kategorii přitom nastoupilo dvaačtyřicet zápasníků. Ve velké konkurenci proto českému talentu nestačilo na medaili ani pět vítězství a musel se spokojit s pátým místem.

To obsadil i Jakub Sedlák, Dominik Kocman skončil sedmý.