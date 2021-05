Lépe si tentokrát vedl třiatřicetiletý Petr Novák, který v kategorii do 87 kg vyřadil dva soupeře a postoupil do čtvrtfinále. Na úvod vyřadil Litevce Juliuse Matuzeviciuse 5:2, poté Ariela Andrese Alfonso Rodrigueze z Hondurasu poměrem 8:4. „Dva úvodní souboje jsem zvládl, ale úplně spokojený nejsem. Jenže čtvrtfinále bylo nad moje síly,“ komentoval svoje vystoupení Petr Novák.

Naděje na olympiádu mu definitivně sebral Chorvat Ivan Huklek, s ním ve čtvrtfinále prohrál 0:9. Kvalifikaci pak zakončil porážkou 2:10 s Italem Mirco Minguzzim v duelu, v němž už šlo jen o konečné pořadí. „Úplně neúspěšná z mého pohledu kvalifikace nebyla, ale všichni jsme usilovali o to dostat se na olympiádu, což se mi nepodařilo. Ukázalo se, že přichází nová generace zápasníků, moji soupeři jsou dnes o deset let mladší než já, roky jsou znát,“ dodával ve svém hodnocení Petr Novák.

Po dubnovém mistrovství Evropy říkal, že je letošní sezona jeho poslední v reprezentaci, nakonec tomu tak být nemusí. „O pokračování v reprezentaci jsme se bavili s trenérem reprezentačního áčka Václavem Scheinerem, chce, abych pokračoval. Ještě si to rozmyslím, ale vidím, že už těm mladším přestávám stačit,“ nechtěl předbíhat před definitivním rozhodnutím Petr Novák.

Sedmadvacetiletý Oldřich Varga se v kategorii do 77 kg nedostal ani přes úvodního protivníka, s Gruzíncem Bakurim Gogolim prohrál těsně 1:2 hned v kvalifikačním kole. „Špatný pocit z utkání nemám. Byl jsem aktivnější, lepší. Udělal jsem ale zbytečnou chybu, nedotáhl jsem do konce důležitý chvat a nakonec doplatil i na systém hodnocení,“ hodnotil s odstupem své vystoupení Oldřich Varga. „Před dvěma třemi lety bych si myslel, že s Gruzíncem nemám šanci, teď byl postup přes něj naopak hodně blízko,“ vracel se k prohranému utkání.

Myšlenky vzápětí přesměroval na nový olympijský cyklus. „Ještě tři roky chci vydržet, pokusím se o účast na olympiádě v Paříži v roce 2024,“ dodával.

Přesto se v Sofii v malé české výpravě slavilo, důvodem byl zisk letenky do Tokia Arturem Omarovem v kategorii do 97 kg, který se do vysněného finále dostal. „Všichni jsme z toho měli obrovskou radost, je to velký úspěch českého zápasu,“ neskrýval nadšení Oldřich Varga. „Artur skončil šestkrát těsně před branami postupu, teď se konečně dočkal. Já jsem byl v podobné situaci jednou, na letošní březnové kvalifikaci v Budapešti. Věřím, že se dočkám příště,“ uzavřel hodnocení poslední letošní kvalifikace Oldřich Varga.