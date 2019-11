„Mistr České republiky pro rok 2019“. I když před posledním kole už bylo o vítězi rozhodnuto, tak přesto postupně porazili Duklu Trenčín 21:16, TŽ Třinec 26:12 a s Olympem Praha prohráli 15:23.

„Všem chlapcům patří obrovská gratulace a poděkování za dlouhodobé výkon. Posledního kola se z důvodu zranění a nebo pracovních povinností nemohl zúčastnit a nebo odzápasit Michal Hauser, Jan Chalupský a Bohumil Domkář,“ řekl brodský kouč Zdeněk Švec.

Sestava družstva – kategorie do 60 kg: Zachariáš Petr, do 67 kg: Daniel Michal, do 72 kg: Milichovský Libor, do 87 kg Novák Petr, do 97 kg: Janda Jan, do 130 kg: Albini Marcel, Vondrák Karel.