Nela Padrnosová (vlevo) vybojovala s parťačkou Kateřinou Filipovou na MČR bronz ve čtyřhře.Zdroj: archiv Martina PadrnoseVe dvouhře vypadla s pozdější mistryní až v supertiebreaku 8:10. „Osobně jsem na Nelu velice pyšný, protože skloubit tréninky, turnaje, školu, a dělat vše na patřičné úrovni není vždy úplně jednoduché,“ uvědomuje si Martin Padrnos. „Na to, že není z center, jako jsou Sparta nebo Prostějov, má výsledky velmi dobré.“

Z letošních výsledků si Nela, svěřenkyně trenérů Vávrové a Gerly, hodně cení třetí místo ve dvouhře a triumf ve čtyřhře s Veronikou Navrátilovou (ŽLTC Brno) na Oblastním přeboru Jihomoravského kraje, který je považován za jeden z nejkvalitnějších u nás.

Zapadnout by nemělo ani čtvrtfinále dvouhry a třetí místo ve čtyřhře (opět s Navrátilovou) na turnaji nejvyšší kategorie A v Břeclavi.

Pokud jde o spoluhráčky Nely Padrnosové, většinou si je vybírá sama hráčka. „Klubismus na této úrovni v podstatě nefunguje,“ vysvětluje Padrnos. „Všechny holky, které se dostávají do závěrečných kol turnajů, se vzájemně znají a jsou kamarádky. Například s Katkou (Filipovou) se mají rády i mimo kurty, na kterých jim to také funguje a mají dobré výsledky.“

OBRAZEM. Legendy Válek a Siegl pobavily diváky exhibičním duelem svých týmů

Letošní dobré výsledky katapultovaly Nelu i do reprezentačního výběru ČR U12. V přátelském utkání s Polskem vyhrála oba své zápasy. Ve čtyřhře porazily s Kateřinou Filipovou mistryně Polska, ve dvouhře Nela porazila vícemistryni Polska. „Poslechnout si hymnu a hrát v národním dresu pro ni byl dosavadní vrchol kariéry a určitě udělá vše pro to, aby to nebylo naposledy,“ tlumočí slova dcery otec, sám bývalý sportovec.

Martin Padrnos je bývalým fotbalovým brankářem například FC Vysočina nebo Humpolce. Může tak dobře srovnat kolektivní a individuální sport. „Tenis je především ohromně náročný časově,“ má jasno. „Například minulý víkend jsme byli na turnaji v Rakovníku čtyři dny. U těch turnajů je nejhorší, že nevíte, na jak dlouho tam jedete. Jestli vypadnete hned v prvním kole a je konec, nebo tam budete hrát ještě druhý, třetí, čtvrtý den…“