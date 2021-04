Vystihl realitu přesně. Platí to tak napříč celým sportovním spektrem. „Sponzorů moc nemáme a navíc se nejedná o nějaké horentní částky. Vážíme si ale i toho. Přispívají nám firmy našich členů nebo jejich známých,“ uvedl předseda a zároveň hráč jihlavských interligových kuželkářů Stanislav Partl.

Jeho klub až do této sezony měl v názvu firmu PSJ. O sponzora se ale v posledních letech už nejednalo. „Nějaké peníze jsme od firmy dostávali, ale to už je řada let. Všechno skončilo, když se dostala do potíží,“ vysvětlil.

Firma PSJ skončila jako donátor fotbalového klubu v krajském městě, proto není divu, že tok peněz vyschnul i kuželkářům. Ti se naučili žít jinak. „Jsme hodně skromní. Děláme to nízkonákladově. Na drtivou většinu výdajů se skládáme sami,“ ujistil.

Přitom jihlavský klub má momentálně obě nejvyšší soutěže. Ženy se sice pohybují jen po území Česka, muži ale hrají soutěž na území bývalé federace.

Ti se od letošní sezony se prezentují jako KK Ježci. „Náš oficiální název je jen KK Jihlava. S pivovarem nemáme nic společného. I když, kdyby nás chtěl podporovat, určitě bychom se tomu nebránili,“ vyslovil přání Stanislav Partl.

Hodně skromné podmínky mají také volejbalisté v Havlíčkově Brodě. Navzdory tomu, že ženy hrají první ligu a muži druhou. „To ale nejsou naše jediné ligové soutěže. Na podobné úrovni máme mládež,“ doplnil předseda klubu Václav Meloun.

Sám se řadí i mezi trenéry, které je potřeba obdivovat. Honorář za svou činnost nedostává prakticky žádný. „Něco trenérům vyplatíme, ale z vlastní zkušenosti vám řeknu, že nepokryje ani náklady,“ deklaroval realitu ve sportu pod vysokou sítí. Brodští volejbalisté mají podporovatelů několik, ale žádného sponzora titulárního. „Sbíráme peníze po tisícovkách. Každému, kdo nám přispěje, jsme nesmírně vděčni. Přesto to v našem ročním rozpočtu tvoří tak deset procent,“ uvedl.

Proto se nabízí otázka, zda by se v Havlíčkově Brodě při třeba ročním výpadku sponzorských peněz obešli. „Máme kvalitní a početnou mládež, daří se nám získávat dotace, takže asi bychom to zvládli. Těžké je to ale i při současném stavu, kdy nám pár firem přispívá. To, zda naše soutěže udržíme, je plně odkázáno na to, jaké hráče si vychováme. Nemáme prostředky, abychom posilovali z venku,“ deklaroval.

Rozpočet, který v posledních letech osciluje mezi třemi až čtyřmi miliony plní florbalisté pelhřimovského Spartaku. Není to dáno jen na dojíždění náročnou třetí ligou mužů, ale poměrně košatým portfoliem mládežnických celků. „Žijeme hlavně z příspěvků a dotací. Sponzorsky se nám povede ročně získat tak tři statisíc,“ rozkryl finanční náležitosti předseda klubu Jiří Kučera a dodal: „Nevím, jak to bude do budoucna, ale jsem optimista. Velkou většinu dohod s firmami jsme dělali ještě před covidem. Jsou to partnerství dlouhodobá, i když dohody máme většinou jen ústně.“