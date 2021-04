Jihomoravané mohou hrát v klidu, Havlíčkův Brod naopak musí. To si uvědomuje i z hlediska úspěšnosti v jednotlivých zápasech nejlepší hráč soutěže Michal Obešlo. Nervozitou ale netrpí. „Vstupujeme do nejdůležitější části sezony. Nervozní nejsem, spíš se těším,“ popsal své pocity před startem čtvrtfinálové série.

Ta se hraje na dva vítězné zápasy a Hodonín v nich rozhodně nebude odevzdaným soupeřem. Právě Obešlo dostal minulý týden lekci od jedničky protivníka Patrika Klose.

Na turnaji TT Star Series v Praze s ním prohrál. „Zápasy v lize a na turnajích jsou něco jiného. Patrik je ale velmi kvalitní hráč a v zápase se mnou to potvrdil. Je to pro nás varování,“ prohlásil.

Trenér Bohumil Vožický věří, že jeho svěřenci naváží na výkony ze základní části a přes čtvrtfinálovou překážku se přenesou. „Hodonín není slabým soupeřem, ale kvalita je na naší straně. Věřím, že to zvládneme,“ vyjádřil se.

Sestavou v předešlých zápasech dost míchal. Doba zkoušení skončila. „O nasazení hráčů mám jasno. Je to dáno i tím, že Michal byl zraněný a měl tréninkový výpadek,“ naznačil. Obešlo by tak měl jít do zápasu z pozice trojky, jedničkou bude jeden z dvojice Tregler, Prokopcov.

HB Ostrov v play-off

֍ Stolní tenisté HB Ostrov odehráli ve čtyřech sezonách play-off 26 utkání, dvacet z toho bylo vítězných. Třikrát se radovali z titulu, jednou prohráli v semifinále.

֍ V sezonách 2014/2015 a 2015/2016 byl klub tak dominantní, že na cestě za tituly ani jednou neprohrál.

֍ HB Ostrov nejčastěji měřil síly s El Niněm a DTJ Hradec Králové. S pražským celkem má v play-off bilanci šest vítězství a dvě porážky. S Východočechy šest zápasů vyhrál a jen jednou odešel poražen.