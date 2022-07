Odchovanec třebíčské atletiky se nesmírně těšil do americké Mekky atletiky, ale jeho pobyt skončil černou můrou. Do rozběhů na 110 metrů překážek vstupoval s pozicí číslo 28 světového rankingu, takže se dalo očekávat, že by první překážku měl zvládnout. Jenže už od finální aklimatizace na americkém kontinentu se proti němu všechno spiklo.

ZATRACENÉ ZDRAVÍ

Svoboda zase mohl žehrat na své nevyzpytatelné zdraví. „Bohužel jsem si natáhl zadní sval na přetahové noze,“ posteskl si.

Jenže to ještě nebylo všechno. „Dva dny před závodem jsem chytil asi z klimatizace zánět průdušek a zdálo se, že na devadesát procent nepoběžím. V den startu to bylo lepší a já se nechtěl táhnout přes půl světa jen na výlet. Zkusil jsem to, bohužel to byl spíš hazard se zdravím,“ krčil rameny.

Po průměrném startu dokázal vyvinout ve střední pasáži solidní rychlost, doběh však byl už boj s větrnými mlýny. Mohl jen litovat, protože i přes všechny problémy zůstal za branami semifinále (tam by už nenastoupil, z cílové rovinky mu pomáhal odejít jeho kamarád Andrew Pozzi) pouhých sedm setin! „Co k tomu říct, formu jsem cítil obrovskou… Snad se dám aspoň do kupy na Evropu v Mnichově, která bude za čtyři týdny,“ dodal Svoboda.

CHYBĚLY SÍLY

Kristiina Mäki nastoupila hned do prvního ze tří rozběhů na 1500 metrů. Většinu závodu se držela ve druhé polovině startovního pole a vsadila na dlouhý závěrečný finiš. Doslova last minute na šachovnici předběhla Portugalku Freitasovou a šestým místem splnila tak svůj cíl – postup do semifinále. „Bylo velmi těžké zvolit taktiku. Po celou dobu se měnilo tempo, i když rychlý rozběh to rozhodně nebyl. Asi tři sta metrů před cílem jsem začala zrychlovat, ale měla jsem tak nějaké kontakty se soupeřkami. Na poslední stovce to ale vyšlo,“ oddechla si po doběhu.

V nedělních ranních hodinách středoevropského času jí však už fanoušci u televize drželi palce marně. Mäki začala dvě kola před koncem viditelně ztrácet a protrápila se do cíle na dvanácté pozici. „Tentokrát mi bohužel hodně došlo. Když není den, tak se můžeš rozkrájet a nevyjde to,“ přiznala sportovně v rozhovoru pro Českou televizi.

Atletika s vysočinskou stopou má ještě v Oregonu dvě želízka. Dvaadvacetiletá rodačka z Nového Města na Moravě Lada Vondrová vstoupila do svého závodu na 400 metrů v sobotu večer, třebíčského desetibojaře Jiřího Sýkoru čeká jeho vystoupení až v závěru šampionátu.