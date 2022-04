Výsledky – muži 15 km: 1. Mevša 49:45, Divodiuk (oba Ukrajina) 49:53, 3. Vejmelka (On running) 50:24. Ženy – 15 km: 1. Kaliužná 54:08, 2. Divodiuková (obě Ukrajina) 55:59, 3. Gajdorusová (SK Chotěboř) 56:54.

Na patnáctikilometrové trati se během závodu zformovala trojice běžců, kde tvrdili muziku Mykola Mevša a Dmytro Divodiuk. Ve stejném pořadí pak doběhli do cíle, na stupně vítězů je pak doprovodil nejlepší z Čechů Daniel Vejmelka. Ten tak ukrajinské ekipě překazil modrožlutou bednu, protože čtvrtý doběhl Igor Zelem.

Čas vítěze ocenila patronka závodu Jarmila Kratochvílová. „Příjemné podmínky slibovaly čas okolo osmačtyřiceti minut, ale výkon těsně pod padesát je taky pěkný. Samozřejmě nejlepší časy Keňanů z předchozích let v ohrožení nebyly,“ uvedla Kratochvílová.

Velmi pěkný výkon pak předvedla vítězka ženské patnáctky, Viktoria Kaliužná proťala cílovou pásku v čase 54:08. „S trenérem jsme měli plán běžet někde okolo pětapadesáti minut,“ usmívala se v cíli účastnice olympijských her v maratonském závodě v Pekingu v roce 2008.

Také stříbro má ukrajinský přívlastek, Olesia Divodiuková o minutu porazila chotěbořskou vytrvalkyni Markétu Gajdorusovou.

Běh Městem Jarmily Kratochvílové pořádá Golčův Jeníkov od roku 1985, od roku 2001 je součástí Českého poháru v silničním běhu. Sama Kratochvílová, držitelka světového rekordu na 800 metrů, přiznala ohrožení závodu.

„Jsme hrozně rádi, že se nám podařilo závod uspořádat. I když to bylo tentokrát ve skromnějších podmínkách. Navázali jsme na tradici, kdybychom ji přetrhli, asi by to bylo pro závod osudné.“

Na to konto kontroval člen Českého olympijského výboru František Dvořák. „Musíme se zamyslet a takovým závodům pomoci,“ uvedl Dvořák.