Vyřadit tým kolem trenéra Tomáše Demka byla šichta. „Ukázalo se, že to můžeme mít sto ku nule v základní části, ale play-off je něco jiného. Musím pochválit domácí, podali výborný výkon. Bylo to pro nás hrozně těžké,“ viditelně si oddechl trenér HB Ostrov Bohumil Vožický.

Ostrava sice v závěru základní části spadla na čtvrtou příčku tabulky, ale to ještě hrála bez Chilana Olivarese. Ten se svou dravostí a útočným pojetím hry stal velkou zbraní soka Havlíčkova Brodu.

Už v prvním zápase sahal po vítězství nad Prokopcovem. Co se mu nepovedlo na Vysočině, přišlo v odvetě. Olivares posílal jednu topspinovou bombu přes síťku za druhou, přehrál Tomáše Treglera. „Nevím, jestli přešel na jiný druh potahů, každopádně se hodně zlepšil. Byl to úplně jiný hráč, než jakého jsem ho znal před rokem,“ kroutil hlavou Bohumil Vožický.

Olivares ale vytáhl trumf v odvetném zápase až ve druhém duelu. Předtím sebevědomí domácího týmu nahlodal Dmitrij Prokopcov. V duelu bývalých spoluhráčů z pražského El Niňa chytrou hrou udolal jedničku Ostravy Jakuba Kleprlíka.

Rutinér v brodském dresu ukázal nejen kvalitu za stolem, ale dobrou práci odvedl i v přípravě na samotný zápas. Zvolil očividně ideální taktiku, vnutil soupeři výměny nakrátko. „Snažil jsem se eliminovat největší přednost soupeře. Přesto musím přiznat, že ve zlomových chvilkách jsem měl více štěstí. Hlavně v prvních dvou setech jsem nějaké to prasátko dal,“ uznal Dmitrij Prokopcov.

Naděje na rychlý marš Havlíčkova Brodu k vítězství vzaly v duelu číslo dvě. Právě tam odnesl formu už zmíněného Felipe Olivarese Tomáš Tregler. Vyhrát dokázal jen třetí set.

Komplikace to nebyla nikterak zásadní, pokud by Michal Obešlo v duelu trojek přehrál Slováka Filipa Delinčáka. Jenže lehké to vůbec neměl. Delinčák ani náhodou nepřipomínal ustrašeného mladíka z prvního zápasu, který kazil i lehké údery. Naopak našel v sobě velkou dávku bojovnosti i únosnou míru rizika. Obešlo to tak měl nesmírně těžké, ale po prohraném úvodním setu už měl přece jen o chloupek navrch. Přesto se na sebe zlobil. „Jediné pozitivní bylo, že jsem vyhrál. Co se týká hry, tak to bylo jak z okresu. Bod se ale počítá a za ten jsem rád,“ prohlásil ještě s krůpějemi potu na čele.

O osudu zápasu i celé série rozhodla bitva týmových jedniček. Opět byly potřeba čtyři sety, k radosti v brodském táboře Tregler přehrál Kleprlíka. „Popravdě ani nevím, co rozhodlo. Máme to teď vyrovnané. Jsem rád, že jsem to zvládnul,“ svěřil se.