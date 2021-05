Když se loni na jaře v nedávné minulosti trojnásobný český šampion do elitní soutěže vracel, manažer klubu Miroslav Jinek pro někoho možná velkohubě prohlásil: „Chceme vyhrát titul.“ Jenže nezůstalo jen u slov, začal stavět tým snů. Na české poměry soubor neskutečné kvality, přiváděl nejlepší z nejlepších.

Do Havlíčkova Brodu se tak postupně stěhovali bývalí či současní reprezentanti Dmitrij Prokopcov, Tomáš Tregler či Michal Obešlo. Nevyšel jen příchod Mohameda Shoumana. Egypťana, který byl v minulosti bronzovým medailistou na africkém šampionátu v singlu i deblu. Toho do Čech nepustil covid-19.

Ostatně toto onemocnění bylo při vší úctě k soupeřům největším protivníkem HB Ostrov. A protivníkem, který s Havlíčkovým Brodem prohrál. „Bylo strašně těžké udržet kluky mimo, ale povedlo se to,“ svěřoval se Miroslav Jinek už s mistrovskou medailí na krku. Elitní trojce týmu se onemocnění vyhnulo. Prodělal ho jen benjamínek Radek Skála. Navíc na podzim. V době, kdy se o body nehrálo.

I proto mohlo dojít na vítězné tažení, které nemá v české nejvyšší soutěži obdoby. Finálové boje s KT Praha měly kvalitu, soupeř kladl až neskutečný odpor. Právě proto tábor havlíčkobrodského favorita po posledním míčku propukl v nefalšovaný jásot.

Splnil úkol, který nebyl vůbec snadný. „Cítil jsem hrozný tlak. V semifinále i teď ve finále. Měl jsem pocit, že zápasy byly neskutečně vyrovnané,“ ulevil si kouč týmu Bohumil Vožický.

Stejně na tom byl i hrdina finálové série. Tomáš Tregler, který vyhrál všechny čtyři své zápasy a dvakrát porazil jedničku soupeře, se tetelil radostí. „Pocity jsou to neskutečné. Konečně to ze mě spadlo. Je konec. Dneska se lehce opijeme. Zdravím rodinu, zdravím do Hudlic, do Bavoryně, do Žiželic. Dejte si za mě taky panáka,“ křepčil.