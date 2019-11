II. LIGA

KLADNO – CHOTĚBOŘ 3:2

Hosté šli do vedení hned ve druhé minutě, a to i přesto že neměli moc často míč na svých kopačkách. Za Kučerou skončila střela z trochu krkolomné pozice a tu si navíc do vlastní sítě srazil nešťastník Jaráb. Domácí v prvních deseti minutách měli na svých kopačkách několikrát vyrovnání, ale nebylo jim přáno. Pak mohli udeřit podruhé hosté, ale nadvakrát jim to překazil Kučera v brance. Domácí hala se dočkala branky až v 19. minutě, kdy se rozjásala hned dvakrát. Stejskal dokázal podél vyběhnutého Bence zakončit. Po něm se trefil střelecky aktivní Šnídl, který zamířil ke vzdálenější tyčce Bencovy svatyně.

Po změně stran se jako první k ohrožení branky dostali futsalisté Bocy, ale Staněk mířil těsně vedle. Domácí ve 30. minutě odskočili na rozdíl dvou branek. Šnídl z rohu hřiště našel na zadní tyčce zcela volného Jarába, který ve skluzu dopravil míč do sítě. Pak mohl ještě skórovat Šnídl, ale mířil vedle. Ve 35. minutě se hosté dostali na dostřel.

K bližší tyčce se trefil přízemní střelou Kratochvíl. Následně mohl srovnat Bělovský, ale jeho tečovaná střela skončila mimo hrací plochu. Minutu před koncem mohl přidat uklidňující branku domácí Vašák, ale vyběhnutého Bence nepřekonal.

Branky a asistence: 19. Stejskal (Jaráb), 19. Šnídl (Stejskal), 30. Jaráb (Šnídl) – 2. Jaráb (vla.), 35. Kratochvíl (Novotný). Rozhodčí: Vrtal Čurda. ŽK: 1:2. Poločas: 2:1. Chotěboř: Benc – Moravec, Novotný, Staněk, Tůma, Bělovský, Čapek, Vymetal, Kratochvíl.

Ostatní výsledky: Jablonec – Jerigo Plzeň 5:3, Interobal Plzeň B – Chomutov 7:2, M. Boleslav – Liberec 3:3, Wizards Praha – Ústí n. L. 6:5.

1. Ústí n. L. 9 8 0 1 59:32 24

2. Kladno 8 8 0 0 38:17 24

3. Jablonec n. N. 9 7 0 2 49:31 21

4. Wizards Praha 8 5 0 3 28:28 15

5. Jerigo Plzeň 8 4 0 4 31:29 12

6. Chomutov 8 3 0 5 40:41 9

7. Interobal B 8 3 0 5 38:46 9

8. Turnov 8 2 0 6 33:44 6

9. CHOTĚBOŘ 8 2 0 6 23:34 6

10. Liberec 8 1 1 6 28:45 4

11. M. Boleslav 8 1 1 6 20:40 4

Program příštího kola – pátek 29. listopadu: Jablonec – Wizards Praha. Sobota 30. listopadu: Jerigo Plzeň – Liberec, Chomutov – M. Boleslav. Neděle 1. prosince: CHOTĚBOŘ – Interobal Plzeň B (18.00), Turnov – Kladno.