Chotěboř – Libice nad Doubravou u Chotěboře má co slavit. Právě odsud totiž pochází Antonín Pleskač (17), který se nedávno vrátil ze světového šampionátu. Jako člen české reprezentace si vedl přímo skvěle: spolu s ní si totiž odnesl medaili nejcennější.

Tonda Pleskač se s českým týmem stal světovým šampionem. | Foto: archiv Antonína Pleskače

Tonda je členem juniorské reprezentace už od svých patnácti let. Dostal se do ní jako jediný a vlastně první Chotěbořan. Velký talent už od začátku vede trenér Jiří Pejchar. Právě on má velkou zásluhu na tom, že se mladý sportovec umístil s týmem na stupínku nejvyšším a v jednotlivcích skončil mezi 45 závodníky na skvělém 7. místě. Jeho cesta na letošní mistrovství, které se v srpnu uskutečnilo v Česku, však nebyla úplně jednoduchá.