Po návratu z kabin se Boce podařil vstup, když šla do vedení. Po rohovém kopu překvapila komplet celou obranu. Jenže domácí nenechali nic náhodě. Během necelých dvou minut přidali další dvě branky. Vlach se prosadil po standardní situaci a Petrlík poslal po točce také míč do sítě. Po necelé minutě hosté završili svůj gólový příděl. Třetí branku přidal po zaváhání domácích kapitán Moravec. Ovšem poslední slovo měli domácí, kteří pojistku přidali ve 31. minutě. Barac se řítil sám na brankáře, ale ten jej vytlačil do rohu. Naštěstí mu přispěchal na pomoc Moravec, řekl si o balón a vstřelil gól.

Branky: 6. D. Moravec (Petrlák), 7. Novotný, 8. Petrlák (Barac), 13. Barac (Petrlák), 26. Vlach (Němec), 28. Petrlák (D. Moravec), 31. D. Moravec (Barac) – 10. Bělovský (Běloušek), 25. Staněk (Frühbauer), 28. Moravec (Šimon). Rozhodčí: Lasch, Říha. ŽK: 1:0. Diváci: 80. Poločas: 4:1. Chotěboř: Vymetal – Staněk, Moravec M., Frühbauer, Čapek, Bělovský, Šimon, Běloušek.

Ostatní výsledky: Jerigo Plzeň – Kladno 4:8, Ústí nad Labem – Jablonec 3:5, Chomutov – Wizards Praha 5:3, Mělník B – Příbram 10:4, České Budějovice – Mladá Boleslav 7:2.

1.Č. Budějovice 21 18 2 1 166:68 56

2.Kladno 21 17 2 2 125:59 53

3.Jablonec 21 12 5 4 123:85 41

4.Ústí n. L. 21 12 2 7 121:93 38

5.Jerigo Plzeň 21 9 5 7 106:95 32

6.M. Boleslav 21 10 1 10 81:99 31

7.CHOTĚBOŘ 21 8 3 10 85:98 27

8.Liberec 21 6 2 13 105:115 20

9.Chomutov 21 5 5 11 83:155 20

10.Wizards Praha 21 6 1 14 88:110 19

11.Mělník B 21 4 4 13 106:126 16

12.Příbram 21 3 0 18 81:167 9

Program příštího kola – sobota 30. března: Kladno – Liberec, CHOTĚBOŘ – České Budějovice, Mladá Boleslav – Mělník B, Příbram – Chomutov, Wizards Praha – Ústí nad Labem, Jablonec – Jerigo Plzeň (vše 20.00).