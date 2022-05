Odkud pocházíte, kdy jste s baseballem začínal a co považujete za svůj dosavadní největší baseballový úspěch? Narodil jsem se v Greenville, Mississippi, USA. Baseball jsem začal hrát ve čtyřech letech. Jedním z mých největších úspěchů v baseballu bylo sedmadvacátého místo v žebříčku nejlepších baseballových hráčů na univerzitě v roce 2020.

Kde jste hrál minulou sezónu?

Hrál jsem na Jacksonville State University.

Jaylyn Williams

americký pálkař Třebíč Nuclears

Věk: 24 let

Výška: 190 cm

Váha: 90 kg

Pálí: pravák

Háže: pravák

Co vás přivedlo do Evropy?

Myslím, že je docela cool hrát hru, kterou miluji, na druhém konci světa, ze kterého mám zatím neuvěřitelný zážitek. Když jsem se sem dostal, pár mých spoluhráčů mě provedlo. Rozhodně to byla podívaná.

Jaký byl pro vás začátek sezóny?

Začátek sezóny pro mě byl trochu náročný, nikdy předtím jsem nehrál na sněhu. (smích) Ale rozhodně to byl zážitek, na který budu vždycky vzpomínat.

Na jakých postech hrajete a co je vaší nejsilnější stránkou?

Nejčastěji hraji spojku nebo na třetí metě. A mojí nejsilnější zbraní je moje energie a vášeň pro hru.

Baseballisté Nuclears přepisují svoji historii. Třebíč si poprvé zahraje o titul

Jaký je váš osobní cíl pro tuto sezónu?Mým osobním cílem pro tuto sezónu je mít pálkařský průměr nad 0,35.

A prozatím jste spokojený?

Nikdy nejsem spokojený, protože vždycky je prostor pro zlepšení.

Co jste věděl o Třebíči a České republice, než jste sem přijel?

Věděl jsem, že Třebíč je starobylé město a že je zde hodně historie. Rád bych se jel podívat také na zámek v Hluboké nad Vltavou.

Zachutnalo vám nějaké české jídlo nebo pití?

No, sice jsem ji ještě neměl, ale rád bych ochutnal vaši kachnu. Slyšel jsem, že je fantastická. A mám rád místní limonádu, která je osvěžující.

KAREL LÍBAL, ROBERT VÁVRA