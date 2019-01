Třebíč, Havlíčkův Brod: O tom, co dokáže malý oddíl vytrvalostních běžců z Třebíče, svědčí tradiční Silvestrovský závod.

Rekordy. Ty padaly v tradičním Silvestrovském běhu, který pořádá Atletic Třebíč. Z vítězství ve svých kategoriích se radovali Chotěbořáci, Jaroslav Málek a František Čížek. | Foto: Deník/Libor Plíhal

V posledním dni uplynulého roku uspořádal klub Atletic Třebíč už 32. ročník Silvestrovského běhu na Klučovku a padly hned dva rekordy.

Rok co rok se zúčastní více ať už profesionálních či rekreačních běžců a loňských 127 závodníků bylo pokořeno, tentokrát se na hromadný start postavilo celkem 143 běžců (81 na trať 10,2 km a 62 na 5 km).

O druhý pokořený rekord se postaral absolutní vítěz a zároveň král hlavní kategorie a obhájce loňského prvenství Jan Janů z Pardubic. Ten překonal vlastní „osobák" na třebíčském závodě, když doběhl do cíle v čase 33:57 (loni 34:49 – pozn. autora), a splnil tak roli favorita na hlavní trati vedoucí až ke Klučovské hoře. V kategorii „padesátníků" vybojoval prvenství Pavel Kratochvíl z Rudíkova.

Z havlíčkobrodského okresu se nejlépe vedlo Františku Čížkovi z Chotěboře, který vyhrál kategorii nad 70 let a z třetího místa se radoval brodský Vincent Mojžíš. O kategorii níže se opět z prvenství radoval chotěbořský Jaroslav Málek. V kategorii nad 50 let si pro čtvrté místo doběhl Jiří Berky z Termesiv. V hlavní kategorii skončil na sedmém místě David Konopek z Chotěboře.

Silvestrovský závod měl jako vždy jasné vítěze jednotlivých kategorií, ale nabídl také zajímavé souboje o další příčky, když se rozhodovalo až v cílové rovince. „To už k tomu patří, ale co mě víc těšilo bylo až den poté, kdy mi účastníci posílali děkovné „esemesky" za organizaci. Také mě těší, že běželo i víc Třebíčáků," pochvaluje si organizátor Arnošt Koreš.

Ten na 32. ročník pozval i senátora Františka Bublana, kterého po většinu akce doprovázel předseda pořádajícího oddílu a bývalý běžec Jiří Nechvátal. „Senátor byl z toho nadšený, tak doufám, že na náš závod zavítá i příště," přeje si Koreš.

Na zkrácené trati, která měří polovinu hlavní trasy, kraloval v absolutním pořadí dorostenec Štěpán Janíček ze Spartaku Třebíč. Tento oddíl atletiky měl další želízka v ohni. Na stupínek vítězů vystoupala mezi dorostenkami Veronika Janíčková a hned za ní druhá skončila její oddílová kolegyně Petra Jordánová. Mezi muži do 40 let doběhl druhý teprve šestnáctiletý Ondřej Seitl z pořádajícího klubu Atletic.

Zástupci třebíčského okresu se tak v konkurenci kvalitních závodníků z Vysočiny, Pardubic, Znojma, Brna a z různých koutů jižní Moravy neztratili.

Organizátor akce, který se pomalu připravuje na 14. září, kdy se poběží Borovinská „desítka", může pomyslnou laťku posouvat výš. „V posledních ročnících se nám podařilo dělat rekordy v účasti a v tomto bychom chtěli pokračovat. Cílem je během několika následujících let dosáhnout dvoustovky závodníků," netají se Arnošt Koreš.

Z výsledků 32. ročníku Silvestrovského běhu

Absolutní pořadí hlavního závodu – 10,2 km:

1. Jan Janů (Hvězda Pardubice) 33:57, 2. Rostislav Pukl (VSK Univerzita Brno) 36:00, 3. Vojtěch Čabala (TJ Znojmo) 36:22,… 7. David Konopek (TJ Turbo Chotěboř) 38:36, 43. Martin Hanousek (TJ Turbo Chotěboř) 1:02:17.

Muži do 40 let: 1. Jan Janů (Hvězda Pardubice) 33:57, 2. Rostislav Pukl (VSK Universita Brno) 36:00, 3. Vojtěch Čabala (TJ Znojmo) 36:22.

Muži 40-49 let: 1. Aleš Palko (VSK Uni Brno) 37:05.

Muži 50-59 let: 1. Pavel Kratochvíl (Sokol Rudíkov) 37:13,… 4. Jiří Berky (Termesivy) 42:35, 7. Luděk Ševčík (TJ Turbo Chotěboř) 44:07, 12. Jaromír Konopek (Chotěboř).

Muži 60 – 69 let: 1. Jaroslav Málek (TJ Turbo Chotěboř) 44:07, 2. Pavel Pánek (IPC Žirovnice) 46:58, 3. Josef Bobek (TJ Znojmo) 49:08.

Muži nad 70 let: 1. František Čížek (Chotěboř) 56:23, 2. Vladimír Koukal (neregistrován) 58:29, 3. Vincent Mojžíš (Havlíčkův Brod) 1:03:53.

Absolutní pořadí na 5 km: 1. Štěpán Janíček (Spartak Třebíč 18:07, 2. Vladimír Bouzek (neregistrován) 18:55, 3. Marek Karas (Spartak Třebíč) 19:22.

Muži do 40. let: 1. Vladimír Bouzek (neregistrován) 18:55, 2. Ondřej Seitl (Atletic Třebíč) 19:32, 3. Petr Doležal (Cyklo Kněžice) 20:01.

Muži 40-49 let: 1. Pavel Studený (neregistrován) 20:53.

Muži 50-59 let: 1. Jaroslav Kaše (Barnex Sport Brno) 21:18, 2. František Nechvátal (Cyklo Kněžice) 22:57, 3. Vladimír Trnka (neregistrován) 24:33.

Muži 60-69 let: 1. František Kubíček (Relax Dobré Pole) 25:27.

Ženy do 35. let: 1. Patrícia Gánovská (Šport Team Hritz) 20:09, 2. Michaela Honsová (SDH Petrůvky) 25:58, 3. Magdaléna Karasová (neregistrována) 26:57.

Dorostenci: 1. Štěpán Janíček (Spartak Třebíč) 18:07, 2. Marek Karas (Spartak Třebíč) 19:22, 3. Jan Trutna (Spartak Třebíč) 21:56.

Dorostenky: 1. Veronika Janíčková (Spartak Třebíč ) 22:32, 2. Petra Jordánová (Spartak Třebíč) 26:34, 3. Kateřina Studená (neregistrována) 37:58.