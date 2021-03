Jak byste zhodnotil z pohledu českého týmu první týden v Novém Městě?

Určitě nejsme úplně spokojení. Holky nepředvedly v sobotu i v neděli špatné výkony. Bohužel na poslední střelbě ve stíhačce propadly trochu níž pořadím. Ale byly to zajímavé závody a holky od začátku do konce bojovaly. Klukům rovněž nemohu při sobotním sprintu vytknout, že by nebojovali. Jenže konečný výsledek byl špatný. Prostě nemůžeme říkat, že je to v pohodě. Není. Vidím tam však velkou chuť se s tím poprat, což je solidní základ, abychom na něm stavěli další výsledky. Samozřejmě, chtěli jsme tady uspět. A i když tady nejsou plné tribuny, pro nás je to stále domácí prostředí a o to hůř vnímáme každý neúspěch. Doufám však, že si tu reputaci tady ještě napravíme.

Zlepšení naznačil Michal Krčmář, který při nedělním vystoupení předvedl čistý čtyřpoložkový závod, což se nepodaří každý den…

Michal je závodník, který čtyři nuly umí a bylo vidět, že i stojku si byl schopný kontrolovat a pohlídat si ji. Bylo pěkné vidět, jak se posouvá ze čtvrté desítky na čtrnácté místo a určitě nám udělal radost. On po sobotě říkal, že není unavený, že je plný energie, akorát mu to nevyšlo. Ve stíhačce potom dokázal, že to není jeho trvalý stav, ale prostě měl jen v jednom závodě pech.

Jaký bude váš program na nadcházející volné tři dny? Bude si čistit hlavu a odpočívat, nebo naopak pořádně potrénujete?

V rozběhlé sezoně, navíc po mistrovství světa, už nic nedotrénujete. Teď je důležité právě dát si hlavy dohromady. Jak jsem říkal před chvílí. Jsme doma, všichni ohromně moc touží uspět, váží si, že mohou reprezentovat doma. A každý neúspěch vám prohlubuje nervozitu z toho vědomí, že se chcete předvést. Do konce sezony už zbývají jen dva svěťáky a určitě bychom rádi ještě dali o sobě pořádně vědět. Takže není potřeba tvrdý trénink, ale správný trénink pro nastavení organismu pro co nejlepší výkon.

Vy jste po sobotní stíhačce avizoval změnu v nominaci mužů, kdy přijedou úspěšní junioři Mikuláš Karlík a Vítězslav Hornig. Plánoval jste to tak dopředu, nebo jste se rozhodl pod dojmem jejich úspěšného vystoupení na mistrovství světa?

Plán zapojovat juniory jsme měli od začátku sezony, protože s nimi pracujeme dlouhodoběji. Jsou to naše dlouhodobější naděje. Ale jsou to mladí kluci a musí si o nominaci na Světový pohár říct. Přitom už na prvním svěťáku byl Tomáš Mikyska, později se zapojil také Mikuláš Karlík. Je potřeba také vidět, že celý náš tým, včetně juniorského, prodělal kovidové onemocnění, která nás po Vánocích totálně rozstřelilo. Ale jak Michal Krčmář, tak právě junioři ukázali, že jim to síly neubralo. Výkony našich juniorů jsou takovou světlou hvězdou a vědomím, že máme další naděje pro tým.

Vypadá to jako takové symbolické střídání stráží. Tento týden se bude v Novém Městě loučit s kariérou Ondřej Moravec, závody s ním pojedou členové nastupující generace. Je pro vás uklidňující, že máte kam sáhnout?

Když se ohlédnu zpátky, podobná situace byla v době, kdy do reprezentace přišli Michal Šlesingr, Ondra Moravec, Jarda Soukup. V té době se jednalo o tři jména. V posledních letech přicházeli do týmu jen jednotlivci, ať už třeba Kuba Štvrtecký nebo Adam Václavík. Nyní máme v juniorech čtyři kluky, kteří jsou schopni zvládnout jak štafetu, tak individuální závody do desítky, nebo kolem ní. Přitom jeden z nich je teprve loňský dorostenec. Takže máme zase po letech silný ročník. Nechceme si je ale moc hýčkat, ale naopak s nimi tvrdě pracovat.

Jsou to kluci, kteří by se měli poprat už o olympiádu v příštím roce?

Prát o olympiádu se určitě budou, protože to by bylo špatné, aby tam nechtěli být. Ale každý potřebuje čas, aby se v seniorské kategorii naučil závodit a měl prostor dotrénovat, co mu ještě chybí. A tento proces se přeskočit nedá. Neříkám, že by nikdo z nich příští rok jet nemohl, ale také vím, že současní členové A týmu jim svoje místa nedají zadarmo. Takže jejich čas by měl přijít až v příštím olympijském cyklu.