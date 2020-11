Na svůj společný čtvrtý Dakar se chystá česká posádka Tomáš Ouředníček – David Křípal. Třiačtyřicátý ročník legendární soutěže se podruhé uskuteční na Arabském poloostrově a necelé dva měsíce před jeho zahájením přišla z týmu nová zpráva. „Pojedeme s Toyotou Hilux. Na začátek dalšího spojení se moc těšíme,“ hlásá do světa pilot Ouředníček.

Tomáš Ouředníček je nadšený z nové techniky. Napřesrok by s Davidem Křípalem jeli rádi v továrním voze Toyota Gazoo Racing. | Foto: Deník / Pavel Mikeš

Ten je z nové výzvy doslova nadšený. „Poté, co jsem měl možnost se v ní svézt, jsem byl úplně ohromen! Bylo to něco, jako láska na první pohled… Nebo možná spíš jako návrat k dávné lásce,“ neskrývá nadšení Ouředníček, který po čtyřech letech s Fordem Ranger přesedá do Toyoty Hilux.