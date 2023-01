V prosinci proti SK Dobré (1:6) a Hradci Králové (0:6) hrála ještě Anna Stránská. Bohumil Vožický nejlépe ví, že mu chybějí čtyři hráčky, s nimiž by měl HB Ostrov reálnou šanci na lepší výsledek. Egypťanka Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová, čekající na vstupní víza do České republiky, se k týmu připojí zřejmě po osmnáctém lednu. „Na příští utkání by už měla být k dispozici,“ pronesl.

Blíží se i návrat Anety Širučkové, kterou zatím nepustily do extraligového utkání v havlíčkobrodských barvách mateřské radosti. „Aneta už začíná s tréninkem,“ poznamenal trenér.

Zatím ve fázi rehabilitace po prosincové operaci ramene se nachází Linda Záděrová. „V sobotu přijede své spoluhráčky povzbudit, sama by se mohla vrátit k přípravě snad v únoru,“ naznačil Bohumil Vožický. K dispozici pro extraligu zatím není ani Běloruska Darya Kiselová.

Na úvod sezony prohrál HB Ostrov v herně nejbližšího soupeře 3:6. Moravský Krumlov zakončil první polovinu soutěže na čtvrté příčce. Sázel dost na hostující hráčky, vedle Lenky Harabaszové se o body staraly hlavně Ruska Ekaterina Chernyavskaya, Slovenka Natália Grigelová a především Japonka Mitsuki Yoshidaová. Posledně jmenovaná hráčka ale už na soupisce Moravského Krumlova není. „I bez Japonky nás samozřejmě čeká hodně kvalitní soupeř,“ dodal Bohumil Vožický.

Moravský Krumlov obhajuje titul vicemistra extraligy, na podzim hrál Ligu mistryň a aktuálně je v semifinále Europe Cupu.