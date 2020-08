A cíle jsou jasné. „Rádi bychom ze čtyř zápasů uhráli alespoň tři vítězství. Kladná bilance by nám měla zajistit postupovou čtyřku,“ potvrdil kouč Brodu Dušan Šnelly.

Ten ovšem bude mít v sobotu poněkud oslabenou sestavu. „V Mostu to budeme mít trochu těžší. Bude nám chybět pětice hráčů základní sestavy. Dostanou ale šanci kluci, kteří tolik nehráli. A uvědomují si, že je to pro ně šance ukázat se, protože si někdo z nich zahraje i v neděli,“ uznal Šnelly. Do nedělního domácího duelu s Tempem se totiž vrátí pouze dva z absentujících hráčů.

S oběma soupeři se Hroši už dlouhodobě setkávají v extralize a překvapit se nemohou. „My budeme věřit v sílu Michala Holobrádka na nadhozu a také v sílu naší posílené pálky,“ dodal havlíčkobrodský trenér, který bude chtít uhrát dvě vítězství hned v sobotu. „Ale uvidíme, co nám soupeř dovolí,“ řekl Šnelly.

Domácí zápasy v Hippos aréně startují v neděli ve 13 a 15 hodin.