Basketbal hraje druhým rokem. Ve východočeské soutěži v ročníku 2018-2019 nastřílel ze všech registrovaných hráčů nejvíce košů. S celkovým skóre 300 bodů byl dne na konci června v Hradci Králové oceněn basketbalovou federací jako nejlepší střelec sezóny v kategorii U12, kde si také osobně převzal toto prestižní ocenění.

Co se ti na basketbalu líbí, popřípadě proč sis basketbal vybral?

„Na basketbalu se mi líbí, že je to týmový sport a že můžu dávat koše.“

Kam by si to chtěl v basketbalu dotáhnout?

„Chtěl bych jednou hrát basketbal profesionálně.“

Co by se muselo stát, abyste v této sezóně skončili první?

„Asi kdybychom si více přihrávali, dali více košů a hlavně lépe bránili.“

RADIM ŠTĚPÁNEK (2009)

Basketbal hraje od svých 5 let, ve východočeské soutěži v ročníku 2018-2019 v kategorii U12 ve statistice střelců obsadil šesté místo s celkovým počtem 266 bodů. Je také kapitánem týmu. Mimo to, také vypomáhal v kategorii U11, kde za nastřílených 283 bodů obsadil v celkové statistice desáté místo. Za své výkony byl společně se svým spoluhráčem Adamem Avukem vybrán do All-Star Junior kategorie U11, kdy v Hradci Králové společně odehráli exhibiční utkání.

Co se ti na basketbalu líbí, popřípadě proč sis basketbal vybral?

„Na basketbal jsem začal chodit společně se svým starším bráchou Adamem. To bylo ještě ve školce, na začátky si už ani nepamatuji. Na basketu se mě líbí všechno, nejvíc když hrajeme dobře a trenér to ocení.“

Kam by si to chtěl v basketbalu dotáhnout?

„Chtěl bych hrát dobře, hlavně bych se teď chtěl naučit hrát oběma rukama stejně, to mě teď štve.“

Co by se muselo stát, abyste v této sezóně skončili první?

„Posledního soupeře jsme neuběhali, byl silnější, musíme se hodně zlepšit.“

ADAM AVUK

Basketbal hraje čtyři sezóny, ve východočeské soutěži v ročníku 2018-2019 v kategorii U12 ve statistice střelců obsadil druhé místo, kdy nastřílel celkem 294 bodů. Společně s Radimem Štěpánkem více jak polovinu zápasů odehrál i za kategorii U11, kde obsadil v celkové statistice za nastřílených 236 bodů šestnácté místo. To stačilo, aby se dostal do hledáčku pořadatelů, kteří jej vybrali do All-Star Junior kategorie U11.

Co se ti na basketbalu líbí, popřípadě proč sis basketbal vybral?

„V první třídě jsem se ve škole dozvěděl o náboru basketbalu. Doma jsem to ukázal taťkovi a ten mi řekl, že je to krásný sport a že basket také hrál. Musím říci, že měl pravdu. Baví mě to.“

Kam by si to chtěl v basketbalu dotáhnout?

„Teď to hraju, protože mě to hodně baví.“

Co by se muselo stát, abyste v této sezóně skončili první?

„Hlavně jsme se neměli bát soupeře a měli jsme lépe kombinovat hru. Myslím tím více si přihrávat a hrát více týmově.“

HODNOCENÍ HRÁČŮ TRENÉRA LUKÁŠE HARTMANA

ŠTĚPÁN DOČKAL: Štěpán, to je takový oříšek. Když má den a chce se mu, tak hraje jako Bůh a nikdo ho na hřišti nezastaví, v ten moment je schopný zahrát cokoli a co střela to koš. Když chce, tak dokáže vymazat soupeře v obraně. Na čem ovšem budeme muset zapracovat je jeho motivace a snaha, kterou občas postrádám. Musí si a nejen on uvědomit, že i když to momentálně nejde, nemůže to zabalit. Každopádně patří právem mezi tři nejlepší hráče týmu.

RADIM ŠTĚPÁNEK: Radim to je hráč s atletickou vyspělostí a rychlostí, který má neuvěřitelnou píli, odedře jak zápasy, tak i tréninky. Je vyloženě týmový hráč, který ve svých devíti letech dokáže vymyslet neuvěřitelné střelecké pozice pro ostatní hráče, jeho přihrávky mají oči. Jeho asi jedinou slabostí, na které budeme muset zapracovat, je práce s jeho pravou rukou. Každopádně v týmu je právem kapitán.

ADAM AVUK: Adam je neuvěřitelný bojovník a obětavý hráč, na kterého je přímo ušité basketbalové rčení „žere palubovku“. Během zápasů i tréninků se snaží plnit pokyny trenérů, které mu jsou předávány. Je to vyspělý atletický hráč s obrovskou pílí na tréninku. Pro nadcházející sezónu je třeba zapracovat na technice a střelbě jeho levé ruky, kterou vnímám jako jeho momentálně největší handicap. Právem patří do základní pětky týmu.

