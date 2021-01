Máte nějaké zprávy o tom, co je v plánu a bude se dít s první ligou?

Nemáme vůbec žádné informace. De-facto jen čerpáme z toho, co někdy vyjde na webu ČBF (České basketbalové federace – pozn. autora). Nějaké datum, do kdy by se to mělo rozhodnout, se ke mně také nedoneslo. V tomto směru nemůžeme sloužit. Jen se k nám donesla zpráva, že by chtěli rozjet soutěže U15, U17 a Z19. Ale to minimálně s antigenními testy, což je podle mého neproveditelné.

Čili se spíš přikláníte k názoru, že tato sezona se bude muset „odpískat“?

Já se už přikláním k názoru, že sezona dohraná nebude. To rozvolňování půjde pomalu. Možná, že by se mohlo začít hrát v dubnu, ale to už bude, myslím, pasé. Ale samozřejmě bych se rád mýlil, protože nejen chlapi, ale i mládež potřebuje zdravý pohyb. Všem chybí i kolektiv. Musíme to vydržet a doufat, že se setkáme.

Podle vás se to tedy nestihne a hrát už se nebude?

My máme odehrané dva zápasy, přitom už má být v tuto chvíli odehraná celá základní část. To je šestnáct zápasů, a to jsou další čtyři měsíce navíc. To by pak musel být fičák, aby se to stihlo. A my jsme amatéři. Podle mě je to už nemyslitelné, aby se to dohrálo.

Pokud se tak stane, vás to určitě bude hodně mrzet. Sezonu jste rozjeli výborně.

Pokud budu mluvit o mužích, tam nás to mrzí straně moc. My jsme ten vstup zvládli, i když jsme před sezonou měli problém s koronavirem a museli jsme do karantény.

Pomýšleli jste na vyšší příčky?

Letos jsme postavili ten mančaft opravdu skvěle. I ty první dva zápasy ukázaly, že budeme konkurenceschopní. Moc jsme chtěli a chceme hrát. My jsme letos cítili, že by z toho mohl být super výsledek. Tajně jsme doufali i v play-off, a tam třeba ještě překvapit. Ale zdraví je přednější a my ta rozhodnutí musíme respektovat.

Co tato další pauza může znamenat, neskončí třeba někteří starší kluci?

Já jsem s nimi v neustálém kontaktu. A když budu mluvit za ty v naše „veterány“, tak ti se na to těší, ty to nepoloží.

Může nastat problém u mladých hráčů?

Mám spíš obavy o chlapce z U17 a U19. Ta pauza je veliká a důležitá herní praxe jim uniká. A pokud by měli přejít do kategorie mužů, tyhle zápasy jim budou straně moc chybě. Toho se bojím. A náročné to bude i pro ty menší. I oni přichází o návyky, a nejen ty sportovní.

Jaké máte na mysli?

Celkově organizace toho dne je rozbitá. Byli zvyklí, že chodili do školy, pak si šli udělat úkoly a odpoledne měli jakoukoliv aktivitu. Ten režim je důležitý, a teď bohužel rozbouraný. Těžce se k tomu budou ty děti vracet. Záležet bude i na rodině, jak to kde funguje a jestli mají rodiče zažité alespoň nějaké sportovní aktivity.

Jak náročně to bude pro vaše prvoligové svěřence, oživovat si herní návyky?

Kluci by nejraději hráli už teď. Ale samozřejmě by to chvíli trvalo, než by se do toho znovu dostali.

Nebylo by tedy lepší tento ročník ukončit a začít se pořádně chystat na ten nadcházející?

Možná to je špatný názor, ale já už se upínám spíše než k letošní k té další sezoně. Podle mého už by to nebylo ani regulérní, spustit. Když se divám na ty profesionální soutěže, i tam je těžké se na zápasy a soupeře připravovat, jelikož nevíte, s kým nastoupí. Nehledě na to, že by šlo i o zdraví.

Co momentálně hráči dělají, chodí běhat, nebo běžkovat?

O muže nemám strach, oni ví, co mají dělat. Pár lidí jsem potkal na lyžích, někteří běhají. My teď můžeme jen doufat, že tým udržíme a nová sezona už bude plnohodnotná, že ji rozjedeme i s diváky.