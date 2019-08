Na start v přírodním koupališti v Koutech se postavilo 90 mužů, 18 žen a 10 štafet. Trať tradičně zahrnovala 400 metrů plavání, 35 km jízdy na kole a 6,5 km běhu.

Nejlépe ji zvládl Václav Holub z Velosportu Valenta Pelhřimov, a to za 1:32:10 hodin. Bylo to jeho již sedmé vítězství pod Melechovem. Nejrychlejší ženou byla Tereza Tůmová z Brna, která s časem 1:37:50 hodin skončila v celkové klasifikaci všech startujících na osmém místě.

Nejstarším účastníkem závodu byl dvaasedmdesátiletý Miloslav Bayer ze Světlé nad Sázavou, závod dokončil na 79. místě v čase 2:09:09 hod.

Pořadí jednotlivců bez rozdílu kategorií: 1. Václav Holub (Pelhřimov), 2. Jaroslav Tuna (Jihlava), 3. Martin Buček (Jihlava), 4. Petr Miláček (Ledeč nad Sázavou), 5. Tomáš Stuna (Krucemburk), 6. Ondřej Sedláček (České Budějovice), 7. Pavel Slezák (Jihlava), 8. Tereza Tůmová (Brno), 9. Tomáš Vávra (Ledeč nad Sázavou, 10 Jiří Juřička (Štoky).

Junioři do 19 let: 1. Michal Tyleček (Brno) 2:11:25.

Muži do 39 let: 1. Václav Holub (Pelhřimov) 1:32:10.

Muži 40 – 49 let: 1. Jaroslav Tuna.

Muži 50-59 let: 1. František Tichý (Světlá nad Sázavou).

Muži 60 a více let: 1. Luděk Ševčík (Světlá nad Sázavou).

Ženy do 39 let: 1. Tereza Tůmová.

Ženy 40 a více let: 1. Milada Brabcová (Třebíč).

Štafety: 1. Fortelný, Mafek, Váňa (Rozkoš Humpolec) 1:39:14.

JIŘÍ VÍŠEK