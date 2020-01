„Elizza prohrála 10:8 v Ostravě a Hodonín remizoval v Jičíně. Tím jsme se dostali na dostřel čela tabulky. Rozdíl mezi námi a pátým se zvýšil, všechno nám tedy hraje do karet,“ přiznává mecenáš a organizační pracovník klubu Miroslav Jinek.

Duel s Chocní neměl být až tak jednoznačnou záležitostí. Jenže Východočeši přijeli hodně nekompletní. „Chyběla jim jednička Košťál, nepřijel ani Vojta Štrof. Místo nich nastoupili dva hráči mimo základní sestavu, což se na výsledku projevilo,“ vysvětlil Jinek.

Ani domácí ale nebyli v nejsilnější sestavě. Střevní potíže ráno před zápasem stihly jedničku Skálu. I proto byl výsledek úvodních deblů varující. Choceň získala vedení 2:0.

„Nebyl to důvod k panice, ale Bělohlávek s Liškou mají kvalitu. Mohli uhrát nějaké body, mohlo to být vyrovnanější utkání. To se ale nestalo,“ radoval se z jasného průběhu.

Čtyřhry varovaly

Štěpánek, Kanta, Zlámal i Čamr zabrali. V prvním kole dvouher vyhráli vždy ve třech setech a vysadili favorita na koně. Pak sice korigoval Liška výhrou ve čtyřech setech nad Kantou, ovšem to už Choceň očividně tahala za kratší konec provazu. Následující dvouhry to jen potvrdily, domácí s velkým přehledem skóre vytáhli na 10:3 a zápas ukončili.

Proti béčku Sokola Hradec Králové už měl Ostrov k dispozici Skálu, což jen umocnilo rozdíl. Zápas připomínal doslova hru kočky s myší. Domácí soupeře od stolů vypráskali.

„Bylo to jednoznačné utkání. Nejlepší hráč hostů Michal Lebeda má dlouhodobě zdravotní potíže, proto když vidí, že tým ztrácí naději na dobrý výsledek, tak své zápasy vzdává. Nám v tomto směru pomohlo, že to bylo po čtyřhrách 1:1. Kdybychom zase 2:0 prohrávali, asi by dva zápasy nevzdal ,“ tuší Miroslav Jinek.

HB Ostrov se rychle utrhl na vedení 4:1 a za tohoto stavu Lebeda vzdal první duel Kantovi. Hradec Králové pak sice snížil, jenže Skála s Kantou vyhráli dvakrát ve třech setech a poté, co Lebeda vzdal i Bártovi, směřoval zápas k rychlému konci.

Z hlediska boje o extraligu může hodně napovědět už následující dvoukolo, v němž se havlíčkobrodský celek představí v předehrávce v Hustopečích a následně pak v Hodoníně. „Pokud by se nám povedlo vyhrát v Hodoníně, už by nás to asi neminulo,“ spekuluje Jinek před duelem s lídrem tabulky.