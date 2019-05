Dvořáček započal cestu za titulem vítězstvím

Ledeč nad Sázavou – A je to rozjeté! První závod mezinárodního mistrovství České republiky juniorů je za námi. Jezdců se v sobotu 27. dubna 2019 sešlo v Ledči nad Sázavou hodně, a protože to bylo letos poprvé, šli do toho opravdu naplno.

Šampionát se rozjel o víkendu prvním závodem v Ledči nad Sázavou. | Foto: Pavel Horák

KATEGORIE 50CCM Ve třídě těch nejmenších závodníků od začátku nebylo vůbec jasné, jak to vlastně dopadne. Většinou se jedná o nováčky v mistrovství republiky a ani Ledeč nebyla výjimkou. A tak šlo o dost napínavý závod. Tomu naprosto vévodil Jan Veselý, který zvítězil v obou rozjížďkách. Druhé a třetí místo zajistilo celkovou stříbrnou pozici Maximovi Zimmermanovi ze Slovenska, třetí skončil Josef Vrtal z SMS Morava. Hodně dobrý výsledek zajel v první jízdě Hugo Brant. Pak ale přišla smůla, ve druhé rozjížďce si odvezl jenom 10 bodů a na stupně vítězů to nebylo. KATEGORIE 65CCM Stejně jako loni na konci sezony, i na začátku této byl nejlepším jezdcem třídy 65ccm Vítězslav Marek z CERMEN s.r.o. Vyhrál obě rozjížďky a zajistil si tak 50 bodů do startu sezony. Nestačil na něj ani Martin Červenka, ten v loňské sezoně, stejně jako na prvním závodě v Ledči, skončil druhý. Dvě třetí místa si z Ledče odvezl Stanislav Pojar. Z nižší třídy 50ccm přestoupili letos například Filip Křivan nebo Marek Novák. Filip zajel velmi dobré šesté místo, naopak Markovi se nedařilo, hodně ho zbrzdil pád na startu první rozjížďky. KATEGORIE 85CCM S tratí se v této třídě nejlépe popral Matyáš Červenka za tým CERMEN s.r.o. Druhou jízdu vyhrál, v té první skončil jako druhý. Porazil ho totiž týmový kolega Vítězslav Marek, který kromě vítězství ve své kategorii 65ccm „létal“ v Ledči premiérově i ve vyšší kategorii, ze které si odvezl neuvěřitelné celkové druhé místo právě za týmovým kolegou Červenkou. Pohár za třetí místo putoval až do Maďarska v rukou Noeka Zarócze. Skvělé výkony podávali i ostatní kluci v této třídě. Čtvrtý skončil Jakub Nevima ze SMS Morava a pátý Jaroslav Katriňák ze Slovenska. O vítězné dvojici Vilémovické 120 musel rozhodnout čas Přečíst článek › KATEGORIE 125CCM 2T Roli lídra potvrdil vítězstvím v obou rozjížďkách Jan Wagenknecht ze STARLING Cross team. Už před závody jeho týmový manažer sliboval, že se znovu budou rvát o titul, což splnili. Ani na druhém a třetím místě se oproti výsledkům z loňské sezony vůbec nic nezměnilo. Druhé místo v Ledči patřilo Martinovi Venhodovi za SMS Střední Čechy a třetí Petrovi Rathouskému z Orion Racing Teamu. Po první rozjížďce ovšem pořadí vypadalo úplně jinak. Wagenknecht sice vedl, ovšem o druhé a třetí místo se prali spíš Radim Kraus a Maďar Adam Kovacs z Motosportu Chýnov. Rozhodly ale výsledky druhých jízd, ve kterých byli úspěšnější Venhoda a Rathouský. Těším se na další napínavý závod. KATEGORIE MX2 JUNIOR Stalo se to, co naznačovaly tabulky. První závod nejvyšší kategorie MMČR Junior vyhrál Pavel Dvořáček z SMX Rudník. Loni byl celkově druhý, letos se kouká po titulu a v Ledči dokázal, že na něj rozhodně má. Druhý skončil šampion z roku 2017 Dušan Drdaj z Yamaha Čepelák Racing Team. Ve druhé rozjížďce zvítězil, dostal se před Dvořáčka, který si zašlápl motorku. Ovšem bodově mu to na první místo nestačilo. „S výsledkem nejsem spokojený, dělal jsem chyby. V Jiníně musí být výsledek lepší,“ říká po závodě Drdaj. Třetí nejlepší výkon ve třídě předvedl Martin Vondrášek za Haas Racing Team. Vepředu jsme viděli jezdit také HT Group Racing Team a Jiřího Matějce a také KRTZ Motorsport a za něj Marka Nešpora. DOMINIKA NOVÁKOVÁ

