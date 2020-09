Do středních Čech se sjelo snad nejvíce závodníků za poslední roky, účastnili se nejen roadracingoví ale také motodromoví jezdci. „Dymokury jsem jel letos potřetí, a i přes nabitou startovní listinu pořádnou konkurencí, jsem se upřímně těšil. Jen ve třídě nad 600 ccm nás bylo přihlášeno více než čtyřicet,“ uznal Michal Prášek, který ale musel vyřešit problémy s motorkou při kvalifikaci. „Po pár kolech mi najednou začala motorka nějak pocukávat. Na časy, které jsem tu jezdil minulý rok, ne a ne dosáhnout,“ prozradil brodský jezdec.

Ten po opravě čekal na druhou kvalifikaci. Jenže ta se nekonala kvůli silné bouřce. A tak šel Prášek do závodu z dvanáctého místa. „Byl jsem trochu v nervech a přemýšlel jsem nad tím, jak nejlépe vyjet a ujet, jaká je nejlepší stopa, kde přidat, kde ubrat. Zkrátka jak se dostanu dopředu,“ řekl Prášek.

Na probití se dopředu měl šestnáct kol. „Přestože mám tradičně špatné starty, tenhle se mi vážně povedl, ale už v prvním kole jsem spadl na patnácté místo,“ posteskl si Prášek. Potom se ale nadechl ke stíhací jízdě. „Kolo od kola jsem předjížděl jezdce přede mnou. Tři kola před cílem se mi podařilo předjet roadracingového šampiona Didiera Gramse a dostal jsem se na třetí místo,“ pokračoval Prášek.

Ještě si troufal na vedoucí závodníky, ale už je nestihl. Chyběly mu ale jen necelé dvě sekundy. „Mít tak o dvě kola více, věřím, že bych jezdce dojel a bojoval tak o vítězství,“ dodal.

I tak byl se závodem spokojený. „Dojel jsem třetí, totálně vyšťavený a šťastný. Měl jsem cíl, a povedlo se mi to. Jel jsem fakt výborně. To nadšení po mém dojezdu od všech okolo mě, pořadatelů, kolegů závodníků, rodiny, přátel, fanoušků, to byla neskutečná atmosféra a já si to moc užíval. Byl to fantastický závod. A jak moji blízcí říkali i neuvěřitelná podívaná,“ potvrdil Michal Prášek.

Toho v blízké době čekají závody na Slovakia Ringu a pod hlavičkou Alpe Adria v italské Adrii.