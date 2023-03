Sedmé místo na závěrečném turnaji Europa Trophy Grand Final obsadily havlíčkobrodské stolní tenistky. V portugalské Mirandele skončily nejprve poslední ve čtyřčlenné skupině A, následně v duelu o celkové sedmé místo zvítězily 3:0 nad norským klubem B-72.

Sedmé místo na závěrečném turnaji Europa Trophy Grand Final obsadily havlíčkobrodské stolní tenistky. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Kopl

HB Ostrov postupně prohrál ve skupině s domácí Mirandelou 0:3 a pak shodně 1:3 s francouzským Entente Saint Pierraise TT i chorvatským STK Aquaestil Duga Resa. „Soupeři byli kvalitní a přehrávali nás zaslouženě. Ve svých řadách měli reprezentantky, to platilo pro oba francouzské kluby i pro domácí Mirandelu,“ vracel se k turnaji trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický.

Havlíčkův Brod chtěl do semifinále, což znamenalo skončit ve skupině do druhého místa. Soupeři ale byli nad jeho síly. „Čekal jsem, že bychom měli mít větší šanci s domácí Mirandelou, ale to jsme se ještě přece jen trochu rozkoukávali. Náš celkový výsledek není ani úspěch, ale ani ostuda. Kdybychom měli víc štěstí, mohli jsme hrát o páté, šesté místo,“ dodával Bohumil Vožický.

Za HB Ostrov bodovaly Aneta Širučková se Saint Pierraise (porazila 3:2 Lucii Gauthierovou) a Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová v utkání s týmem z Chorvatska (3:1 Leeloo Han Vukeljaovou).

PODÍVEJTE SE: Fotbalisté Bystřice zdolali Speřice díky dvěma brankám Chloupka

V utkání o sedmé místo, které vyhrál HB Ostrov 3:0, bodovala spolu s Anetou Širučkovou i Tereza Pytlíková a také Anna Stránská, která neměla soupeřku a třetí týmový bod brala bez boje. „Získali jsme nějaké body pro nasazení do evropských klubových soutěží v příští sezoně, turnaj nám určitě přinesl cenné zkušenosti, akce byla příjemným zpestřením sezony,“ uzavřel ohlédnutí za Grand Final Bohumil Vožický.

Grand Final ovládl francouzský klub TT Jouè les Tours, který v závěrečném utkání porazil 3:0 řecký ASEA Sarises Florinas.

Europe Trophy – Grand Final žen – Mirandela (skupina A):

CTM Mirandela – HB Ostrov 3:0

Matosová – Shoumanová 3:2 (4, -8, -12, 7, 3), Pintoová – Širučková 3:0 (7, 9, 7), Finsová – Pytlíková 3:1 (7, 6, -11, 14).



HB Ostrov – Entente Saint Pierraise TT 1:3

Širučková – Gauthierová 3:2 (-6, 6, -8, 6, 5), Shomanová – Loeuilletteová 0:3 (-7, -10, -11), Stránská – Madelinová 1:3 (-7, 4, -13, -11), Širučková – Loeuilletteová 0:3 (-6, -8, -6).



HB Ostrov H. Brod – STK Aquaestil Duga Resa 1:3

Pytlíková – Sheredehaová 0:3 (-10, -8, -3), Širučková – X. Han Vukeljaová 0:3 (-4, -9, -9), Shomanová – L. Han Vukeljaová 3:1 (-9, 6, 8, 4), Stránská – X. Han Vukeljaová 0:3 (-3, -8, -6).



Ostatní výsledky ve skupině:

Entente Saint Pierraise TT - STK Aquaestil Duga Resa 3:0, CTM Mirandela - STK Aquaestil Duga Resa 1:3, Entente Saint Pierraise TT - CTM Mirandela 3:0.



O konečné sedmé místo:

HB Ostrov – B-72 3:0

Pytlíková – Horgenová 3:0 (2, 5, 6), Širučková – Huynhová 3:0 (4, 2, 5), Stránská 3:0 (w.o.)