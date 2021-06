O titul na mistrovství Evropy, které včera začalo ve Varšavě, budou usilovat tři čeští stolní tenisté. Mezi nimi i bývalý hráč HB Ostrov Pavel Širuček.

Pavel Širuček je na mistrovství Evropy nasazený mezi dvaatřice nejlepších. | Foto: Jaroslav Loskot

Zatímco Lubomír Jančařík a Tomáš Polanský musí pro zařazení do pavouka projít sítem základních skupin, Širuček už má postup do vyřazovací části dvaatřiceti nejlepší zajištěný. Exhavlíčkobrodský borec si kromě singlu zahraje i čtyřhru mužů, kde jeho bude partnerem Tomáš Polanský. Pro Pavla Širučka to bude již sedmý start na mistrovství Evropy.