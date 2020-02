„Pokud někde něco nepodceníme a budeme všichni zdraví, tak už nepředpokládám, že do konce sezóny prohrajeme a postup si zajistíme,“ je optimisticky naladěný jednatel klubu Miroslav Jinek.

Aby ne. Havlíčkobrodský klub momentálně drží postupové trumfy v ruce. V tabulce je třetí, což by mu k postupu mělo stačit. Elizza Praha totiž proklamovala, že o nejvyšší soutěž zájem nemá. „Chceme ale skončit do druhého místa a mít situaci tak stoprocentně pod kontrolou. Nechceme se dočkat toho, že si to Elizza rozmyslí,“ odmítá jít do jakéhokoliv rizika.

HB Ostrov by se ale měl v tabulce posouvat nahoru. Právě na úkor celku z hlavního města. Elizzu totiž ještě čeká duel s Hodonínem a pojede i na Vysočinu.

„Máme zprávy, že na zápas u nás nebude kompletní. Měla by jí chybět jednička Hrčiřík, který jede na dovolenou,“ má Jinek zprávy ze zákulisí.

Zpět ale k tomu, co se událo v uplynulých dnech. HB Ostrov nejprve vyhrál v Hustopečích. Poměrně jasnou výhru podpořil dvěma body i František Kanta, který byl krátce před zápasem na marodce s chřipkou. „Mluvili jsme spolu den před zápasem, bylo mu už lépe. Proto jsme se dohodli, že když netrénoval, tak odehraje dva zápasy, aby se před utkáním v Hodoníně dostal do tempa. Byl to dobrý tah,“ liboval si jednatel klubu.

Ve čtyřhře a jednom singlu pak dostal šanci mladík Slapnička. Bojoval, ale chyběly zkušenosti. „Čtyřhru odehrál výborně, ve dvouhře měl ale sádru, jak se říká. Byl hodně nervózní. Je to ale talentovaný hráč, bude se lepšit,“ rozhodně nad ním neláme Jinek hůl.

V Hodoníně to měl havlíčkobrodský celek podstatně těžší. I když konečný výsledek 6:10 by mohl svádět k tomu, že to až tak vyrovnaný duel nebyl.

„Byla to hrozná řežba. Zápas trval skoro pět hodin. Teoreticky jsme ho mohli vyhrát 10:4, Jarda Zlámal tam měl mečboly. Bylo to ale velmi vyrovnané utkání, snadné to rozhodně nebylo,“ potvrzuje.

Fantastický part na stolech lídra tabulky odehráli především Kanta s mladíkem Skálou, své si navzdory zvýšené teplotě před zápasem odehrál i Štěpánek. Naopak herně se hledal Zlámal.

„Doma na dělal čtyři body, ale v Hodoníně mu vůbec nesedly míčky,“ vysvětlil Miroslav Jinek.