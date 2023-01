HB Ostrov jde do odvet z vedoucí pozice, kterou drží díky pětadvaceti podzimním bodům za osm vítězství a jedinou porážku. KT Praha má za pět výher a čtyři ztráty na šesté příčce devatenáct bodů. Na podzim vyhrál v Praze Havlíčkův Brod jasně 3:0 a vítězství chce i v odvetě. „Druhou polovinu soutěže musíme dobře začít, chceme navázat na podzimní výhry. Po vánoční přestávce je vždy důležité dostat se do správného zápasového rytmu,“ poznamenal k nadcházejícímu pátečnímu utkání trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Dmitrij Prokopcov.

K dispozici bude mít snad kompletní družstvo. Tomáš Martinko marodil v minulých dnech s chřipkou, ale v pátek by měl být už v pořádku. „Pavel Širuček už trénoval naplno a bude připraven, to samé platí pro Tomáše Treglera,“ řekl k sestavě Dmitrij Prokopcov, který může do utkání z pozice hrajícího trenéra rovněž zasáhnout.

Za KT Prahu uhrál zatím nejvíc bodů Martin Olejník, který vyhrál pět z devíti utkání. Čtyřikrát bodovali Tomáš Pavelka a Martin Koblížek, třikrát Petr David. Na podzim KT Praha porazil mimo jiné v pražském derby 3:1 silné El Niňo, s nímž HB Ostrov při dosud jediné ztrátě prohrál 0:3.