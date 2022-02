Hosté si rychle vytvořili dvoubodový náskok, který zařídili Radek Skála v duelu se Štěpánem Brhelem a Michal Obešlo, jenž přehrál zkušeného Davida Štěpánka. „Radek zahájil dobře, první bod přinesl do týmu uklidnění. Michal Obešlo jel do Hodonína jako jednička a roli s přehledem zvládl. Sice prohrál s Davidem Štěpánkem první set, ale pak už ukazoval svoji hru,“ komentoval vydařený vstup do zápasu trenér HB Ostrov Bohumil Vožický.