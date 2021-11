O výhře úřadujícího domácího šampióna rozhodl až v pátém duelu Radek Skála. „Na vítězství jsme se nadřeli víc, než jsme před zápasem čekali,“ poznamenal k pátečnímu duelu trenér havlíčkobrodských stolních tenistů František Kanta.

HB Ostrov přitom jel v pátek do Prahy jako výrazný favorit, roli mu mělo usnadnit i to, že domácím chyběl jejich v současnosti nejlepší hráč Tomáš Pavelka. Hostům ale nehrálo do karet ani nasazení jednotlivých hráčů. „Vývoj zápasu jsme museli otáčet, nebylo to úplně příjemné. Nakonec jsme celé utkání zvládli a těsnou výhru bereme,“ dodával František Kanta.

Radek Skála prohrál na úvod s Martinem Koblížkem, vzápětí utkání srovnal rovněž jednoznačnou výhrou Tomáš Tregler, který si poradil s Jakubem Slapničkou. Jenže pak Michal Obešlo prohrál ve čtyřech setech s Martinem Olejníkem a KT Praha šla podruhé do vedení.

V závěrečných dvou zápasech už ale neztratili Tomáš Tregler a Radek Skála ani set a obrat ve vývoji se stal realitou. „Tomáš Tregler družstvo opět podržel, zahrál výborně. Naštěstí pro nás pak Radek Skála zvládl pátý zápas s přehledem,“ poukázal na pozitiva celého utkání František Kanta.

HB Ostrov Havlíčkův Brod vydržel po posledním vítězství na čele extraligy jen do neděle, kdy se před něj dostal po výhře 3:0 nad Hradcem Králové silný Cheb, oba týmy mají po devatenácti bodech. Právě SKST Cheb přijede ve čtvrtek 11. listopadu do Havlíčkova Brodu, hraje se od osmnácti hodin.

Extraliga – 7. kolo:

KT Praha – HB Ostrov Havlíčkův Brod 2:3

Koblížek – Skála 3:0 (5, 8, 8), Slapnička – Tregler 0:3 (-4, -5, -5), Olejník – Obešlo 3:1 (6, -9, 7, 11), Koblížek – Tregler 0:3 (-4, -12, -8) Slapnička – Skála 0:3 (-9, -5, -8)