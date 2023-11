Havlíčkův Brod – Český pohár mužů i žen ve stolním tenise bude mít svůj letošní vrchol v Havlíčkově Brodě. O třetí prosincové neděli pořádá tamní klub HB Ostrov Final Four pro obě kategorie, v Havlíčkově Brodě se představí čtyři nejlepší ženské a čtyři nejlepší mužské kluby.

Český pohár mužů i žen ve stolním tenise bude mít svůj letošní vrchol v Havlíčkově Brodě. Ilustrační foto. | Foto: Ladislav Doležal

Nebudou chybět obhájci trofejí z loňského roku, pražské El Niňo a Hodonín, a pochopitelně ani áčka pořádajícího HB Ostrov.

Pořadatel se na neděli 17. prosince už pilně chystá. „Final Four chceme uspořádat na vysoké úrovni. V Birell aréně, kde se muži i ženy o pohárové trofeje utkají, připravíme čtyři stoly i tribunu. Hrát se bude celý den, víme jak na to, organizačně to zvládneme,“ řekl manažer HB Ostrov Havlíčkův Brod Miroslav Jinek. „Final Four jsme už pořádali v posledních letech dvakrát, není to pro nás novinka,“ dodal.

Přesto letošní vrcholy v Českých pohárech budou v některých ohledech jiné. Final Four v době covidu výrazně poznamenala protiepidemická opatření, program byl tehdy rozložen do dvou dnů. V sezoně 2018/2019 se zase soutěž mužů i žen hrála bez účasti zástupců pořádajícího HB Ostrov.

Ten bude naopak letos jako jediný ve hře o obě pohárové trofeje. „Letos máme největší ambice, oba poháry chceme získat,“ zdůraznil Miroslav Jinek.

Sebevědomá prohlášení mají reálná opodstatnění. Havlíčkobrodské ženy kralují bez bodové ztráty ženské extralize, muži se před posledním kolem první poloviny mužské extraligy dostali rovněž na první příčku.

Do Final Four mužů postoupily El Niňo Praha, Chodov, Hradec Králové a domácí Havlíčkův Brod. Final Four žen se zahrají Hodonín, Moravský Krumlov, Břeclav a HB Ostrov.

V mužském Final Four jsou dva favorité, kromě HB Ostrov už zmíněné pražské El Niňo. „Spolu s El Niněm jsme nasazení, takže se v semifinále nepotkáme. Pokud se tak stane v očekávaném finále, chceme vrátit trofej do Havlíčkova Brodu,“ naznačil Miroslav Jinek. Složení semifinálových dvojic bude známé po losování, které je v plánu v deset hodin.

Program ženského Final Four je zamotanější, neboť nasazení jsou obhájce Hodonín a s ním Moravský Krumlov, loňský finalista. S oběma těmito soupeři si havlíčkobrodské ženy v extralize poradily, případné pohárové semifinále s Hodonínem by mohlo mít charakter předčasného finále. Také tady budou k oběma nasazeným týmům losováni soupeři až v neděli ráno.

O nasazení rozhodovalo pořadí v extralize v minulé sezoně, které shodou okolností kopíruje pohárová finále před rokem.

Hrát se bude systémem dvou semifinále, z nichž vítězové postoupí do rozhodujícího boje, poražení do boje o třetí místo. „Program začne semifinálovými zápasy žen, poté kolem poledne odehrají semifinále muži. Pak bude následovat ženské finále a program vyvrcholí při finále mužů,“ poukázal na harmonogram Final Four Miroslav Jinek.

Program začíná v devět hodin, po semifinále žen a slavnostním nástupu v jedenáct hodin dojde na mužské semifinále. Závěrečná utkání žen začnou ve čtrnáct hodin, mužů o dvě hodiny později.