Dnes po slavnostním zahájení jsou na programu zápasy ve skupinách. Ve středu se pak všechny týmy utkají o umístění. Finále živě vysílá Česká televize.

„Na finále se moc těšíme, i když po organizační stránce je to akce velmi náročná,“ uznal kouč domácího týmu z Ivančic Zdeněk Missbach. „Co se týká našeho školního družstva, určitě chceme podat co nejlepší výkon, a dostat se co nejdále,“ dodal.

Jeho celek patří mezi největší favority soutěže, ale rozhodně nebude mít cestu za titulem jednoduchou. „Ve většině družstev je řada hráček, které hrají za ženy první ligu nebo dokonce interligu. Z toho důvodu jsou šance všech týmů otevřené a budeme si přát, aby to byl ten nejlepší celek,“ souhlasil Missbach.

Do Ivančic se vydá i zástupce z Havlíčkova Brodu. Reprezentovat ho bude Obchodní akademie a Hotelová škola. Ta samozřejmě jede s jasným cílem. „Být aspoň druhý ve skupině a udělat co nejlepší výsledek,“ prozradila jedna z tahounek brodského týmu Veronika Studená.

Havlíčkův Brod má těžkou skupinu už z toho důvodu, že jedním ze soupeřů jsou domácí Ivančice. Druhý sokem jsou házenkářky z Hlučína. Ze skupiny dál postoupí první dva celky, které se pak utkají o příčky nejvyšší.

Finále Ivančice 2019

Rozlosování

Skupina I.

Ivančice, Hlučín, H. Brod

Skupina II.

Olomouc, Plzeň, Praha

Program

Úterý 16. dubna

11.30 – 11.45 slavnostní zahájení

12.00 – 18.40 zápasy ve skupinách

Středa 17. dubna

9.00 utkání o 5. místo

10.00 utkání o 3. místo

11.00 finále

12.00 slavnostní ukončení

EDITA VESELKOVÁ