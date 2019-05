Světlá nad Sázavou – Dorostenky florbalového oddílu Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou postoupily na Mistrovství České republiky! Po druhém místě v základní části zvládl mladý tým, většina hráček spadá věkem do starších žákyň, v dvojutkání přehrát druhý tým Hradeckého a Pardubického kraje – FBC Skuteč. A to s celkovým skóre 8:3. Tím si zajistil účast mezi osmi nejlepšími celky z celé republiky, přičemž tuto soutěž hraje 49 družstev.

MČR. Florbalové dorostenky ze Světlé postoupili na republikový šampionát. Už tento víkend. | Foto: Tomáš Rosecký

„V kategorii dorostenek patříme tradičně k nejlepším celkům regionu V (Kraj Vysočina + Jihočeský kraj). Předloni jsme se dostali na MČR, vloni jsme v baráži těsně podlehli Jičínu. Letos byla základní část nejtěžší od založení soutěže před sedmi lety. Vážím si toho, že i přes oslabení kádru, kdy několik holek odešlo do extraligy juniorek v Jihlavě, jsme to dotáhli takto daleko. Za baráž musím holky jen a jen pochválit, jak přistoupily k utkání. Kromě několika pasáží jsme byli lepším týmem, vyhráli jsme na střely 71:37, a proto si zaslouženě vybojovali postup. Nejvíc se herně dařilo Verče Beránkové, Verče Císařové a Natce Bezouškové, v bráně nás skvěle podržela Denča Horálková. Své zkušenosti prodaly opory z ročníku 2002 – Bára Špatzová, Lenka Tlapáková, Lenka Titzová a Míša Škarydová. Na mistrovství nemáme co ztratit, ve čtvrtfinále nás čeká profesionální velkoklub z Chodova, ale určitě se pokusíme překvapit,“ uvedl světelský trenér.