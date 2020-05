„V podstatě stavíme na bázi mládeže. Chlapi jsou vyloženě stranou. Tým je tu proto, aby připravil juniory na dospělou soutěž a na přestup do týmů ve vyšších soutěží,“ potvrdil jeden z trenérů A-týmu mužů Jaroslav Štolc.

Junioři i dorostenci ovládli své tabulky - skončili na prvních místech. „Tým starších žáků vyhrál základní část jen s jedinou porážkou a měl postoupit do kvalifikace o turnaj o republikového mistra,“ pokračoval ve výčtu úspěchů Štolc.

Nadcházející sezona by měla začínat v srpnu, kdy startuje první kolo poháru. Momentálně se otevřel systém přihlášek.

Ostatní se uvidí podle toho, jak bude pokračovat situace okolo koronaviru a jestli začnou soutěže v termínu, ve kterém má. „Naším hlavním cílem je první liga dorostu, kterou chceme přihlásit. Je to celorepubliková soutěž, kde se budeme setkávat s kvalitními týmy,“ upozornil Štolc, který také uznal, že do budoucna s mužským týmem moc udělat nejde. „Opravdu nevím, co bude. Je pravda, že prostě není hala na domácí zápasy.“ Zatím to zkrátka bude jen o zabudování juniorů do dospělého florbalu.