Po peripetiích se začíná futsalový Pramen opět stabilizovat

Po dvouletých peripetiích se zdá, že by se futsalový klub mohl znovu stabilizovat. A zrovna v roce, kdy oslaví své třicáté narozeniny. Budoucnost je pro něj jasná. Opět se vrátit do druholigového futsalu. Ale až na to přijde ten správný čas.

Trenér a šéf klubu Martin Jaroš. | Foto: archiv klubu