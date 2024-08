Po olympijských hrách jsem to ještě vydržel. Po řadě komentářů k prohře fotbalistů Slavie Praha proti francouzskému Lille v závěrečném předkole letošního ročníku Ligy mistrů už to nešlo. Pořád stejná písnička, v jakémkoliv hodnocení se v zemi ve středu Evropy skáče od jedné zdi ke druhé.

V první řadě musím přiznat, že jsem nezlomný optimista a snažím se na drtivou většinu věcí dívat sice realistickým, ale v první řadě hlavně pozitivním pohledem, pokud to jde. Pravda, v téhle zemi škarohlídů a především expertů na všechno, to asi není zrovna ideální předpoklad.

Teď k meritu věci. Před olympiádou jsem ze všech stran četl a slyšel, kolik medailí česká výprava jistojistě přiveze. Osm, deset, možná i celý tucet. Podobně optimistický jsem byl i já. Tipoval jsem, že se Češi přiblíží ke kulaté desítce, možná na ní dosáhnou, více už by byla hodně velká souhra okolností.

A jak to dopadlo všichni víme. Medailí je „jenom“ pět. A hned se strhla mela, v médiích, ale i ve veřejnosti, jak je český sport v totální, šílené, drtivé krizi. Ani před hrami, ale ani po nich, si však drtivá většina lidí stále není ochotná uvědomit, jak strašně tenká je hrana mezi úspěchem a neúspěchem. To prostě skoro nikoho z řad „odborníků“ nezajímá.

Jejich vidění je jasné. Vodní slalomář Prskavec obhajuje zlato, no to musí být zase minimálně bronz. Jeho kolegyně Satková ovládla kvalifikaci i semifinále = nic jiného než zlato nepřipadá v úvahu. Tenistka Krejčíková vyhrála Wimbledon, no ta přece musí aspoň jednu medaili dovézt!

Přitom k tomu, aby se jasně demonstrovalo, jak je úspěch v každé sportovní disciplíně ošemetný, v individuálních to platí ne dvoj, ale trojnásobně, se stačí podívat na závod oštěpařů. Pákistánec Aršad Nadím letos kvůli zdravotním problémů prakticky nezávodil. Pak na hrách vystoupil, hodil přes 92 metrů a bral zlato. Naopak letošní mistr světa Jakub Vadlejch bral nepopulární bramborovou medaili, když od bronzu ho dělilo pouhých pět! centimetrů.

Ano, český sport má spoustu problémů, finančním nezájmem státu počínaje, mizerným pohybem dětí konče. V první řadě je ovšem potřeba konečně dostat do myšlení všech lidí, že sportování, to rekreační, závodní, soutěžní amatérské, ale i profesionální, jsou stejně důležité a zaslouží si podporu. Bez změny mentálního nastavení společnosti se nelze kamkoliv posunout.

K financím pouze jednu vsuvku. Všichni v Česku chtějí po sportovcích medaile, je jedno zda na olympiádě či evropských nebo světových šampionátech. Ale když dojde na finanční podporu sportu, resp. její zvýšení, nikdo za ni příliš nehoruje. Kdekdo si všimne, kolik medailí teď v Paříži brali zhruba podobně početní Maďaři (19), ale že tam sport od státu dostává čtyřikrát tolik co v Česku, to nikoho nezajímá.

A zmíněná úterní prohra Slavie ve Francii, to je podobný šálek kávy. Všichni se rozplývají, a oprávněně, jak jde český klubový fotbal strmě nahoru, chválí pražská S, Plzeň, ale i další kluby za úspěchy na evropské scéně posledních sezon.

Pak přijde jedna prohra sešívaných s výborným celkem ze země posledních vicemistrů a mistrů světa, a je všechno špatně. Jen za středu jsem četl snad čtyři komentáře, které Slavii strhali takovým způsobem, až jsem měl pocit, že jsem snad sledoval úplně jiný zápas.

A zase. Ano, Lille bylo lepší, má ve svém středu skvělé individuality. Proč je české kluby nemají je snad všem úplně jasné. Nikdo je tu nezaplatí a i kdyby ano, česká liga přece nikdy nemůže konkurovat francouzské, německé či anglické. Slavia nezahrála ideální zápas, ale neviděl jsem, že by byla pod nějakým drtivým tlakem, navrch si i ona dokázala vytvořit příležitosti.

Kritika je potřebná věc, bývá velkým hnacím motorem pozitivních změn, ale pokud se cokoliv žene přes hranu, výsledkem je pak spíše opak. Není špatné si to občas uvědomit…