Po pěti letech se do Brna opět vrátí mistrovství světa silničních motocyklů. Přispěje na to také česká vláda prostřednictvím Národní sportovní agentury.

Ta zpráva je tři týdny stará, zmiňuji se o ní teprve nyní jen kvůli tomu, že mě zajímalo, jaké reakce vyvolá. A nemýlil jsem se, bohužel. Do Česka, konkrétně do Brna, se příští rok vrátí závody mistrovství světa silničních motocyklů. Stát na akci finančně přispěje prostřednictvím Národní sportovní agentury, mělo by jít o desítky milionů korun.

A hned se strhla mela. Proč stát dává peníze na podobné akce? Proč je nepoužije na něco rozumnějšího? A tak bych mohl pokračovat. Je pro mě hrozné takové řeči poslouchat. Podobné akce přece mají přínos po stránce prestiže, sportu jako takového, ale v konečném důsledku i financí, protože tahle klání navštíví desítky tisíc diváků.

Navrch v rámci rozpočtu státu jde přece jen o „drobné“. Jsem odpůrcem lehkomyslného vyhazování peněz, ale to se v tomto případě rozhodně neděje, spíše naopak. To, že spousta lidí neumí počítat a vnímat správně realitu, je smutným faktem.

Jen by mě zajímalo, zda si někdo všiml, že příští rok se stejná akce vrací i do Maďarska. A že tam Orbán pumpuje do sportu peníze, fotbalu především, o kterých se českým sportovcům může jenom zdát…