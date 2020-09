Cílem prvního okruhu projížděl mladý závodník ze stáje Topforex – Lapierre Pro Cycling Team, která se zaměřuje na mladé jezdce, s náskokem na největší favority Zdeňka Štybara, Petra Vakoče nebo Juraje Sagana.

Závod na 192 kilometrů nakonec nedokončil, musel skončit předčasně. „Jelikož tuhle sezónu mám problémy s křečemi, vůbec se mi nedaří tak, jak bych si představoval a chtěl. Řeším to s doktory a doufám, že to bude brzy v pořádku,“ říká s optimismem v hlase Richard Habermann.

V úvodní fázi závodu jste se dostal do úniku a pak dokonce šlapal sám na čele mistrovského závodu. Bylo to plán nebo to spíše vyplynulo ze situace?

Vyplynulo to ze situace. Při nájezdu do Mladé Boleslavi balík zpomalil a tak jsem si řekl že to zkusím. Jako tým jsme chtěli mít dobrou prezentaci, což se v konečném výsledku, myslím, povedlo. Celý závod vysílala živě Česká televize a my jsme byli hodně vidět.

Hodně prostoru na obrazovce jste dostal i vy sám - pomůže to třeba k lepšímu angažmá nebo zatím měnit tým nehodláte?

Aktuálně vůbec nevím. Není to příjemná situace, doufám, že brzy budu mít jasno o další sezoně. Minulý rok už jsem měl jistotu v červenci. Tenhle rok je ale prostě ve všech směrech jiný.

Jet ve vedení před jmény jako Štybar, Vakoč nebo Juraj Sagan muselo být něco neobyčejného - užíval jste si to, nebo jste na to v tu chvíli ani nemyslel?

Užíval, ale hlavně kvůli tomu, že byla skvělá atmosféra. Fanoušci byli skvělí a chtěl bych jim za to moc poděkovat. Popravdě jsem nepřemýšlel, že za mnou v balíku je Štybar, Vakoč, Hirt nebo Pepa Černý, ze slovenských závodníků Juraj Sagan nebo Erik Baška. Tihle všichni borci jezdí ve World Tour. Respektuji je, ale jsou to také jen lidi. A v tu chvíli není čas o nich přemýšlet. (smích)

Jak hodnotíte váš výkon v posledním závodě?

Nejsem spokojen ani s výkonem ani s výsledkem. Jediný světlejší záblesk v tomto roce byl, když jsem vyhrál regionální závod na Vysočině. Jinak se v této sezóně trápím. Je to hlavně kvůli křečím, které dostávám vždy zhruba uprostřed závodu. Řeším to s doktory. Doufám, že se to brzy vyřeší a budu moct navázat na výkony z minulé sezony.

Jak konkrétně vás ovlivňuje koronavirus?

Aktuálně hodně. Jsem v karanténě, protože jsem se dostal do kontaktu s člověkem, který měl pozitivní test na koronavirus. Takže mi ihned krajská hygienická stanice nařídila čtrnáctidenní karanténu a musel jsem na test. Naštěstí byl negativní. Na konci karantény mě čeká ještě jeden test. Pokud bude opět negativní, můžu se zapojit do závodů.

Myslíte, že vás situace z jara mohla znevýhodnit oproti některým soupeřům? Bylo to poněkud zvláštní, že?

Tato sezona je opravdu specifická. Trénovat a nevědět, kdy a jestli vůbec budou závody, je obtížné hlavně psychicky. Vůbec jsme totiž nevěděli, na co trénujeme, ale všichni měli tuto situaci stejnou. Já jsem oproti jiným navíc stihl v březnu dvě chorvatské jednorázovky, takže znevýhodněn vůči ostatním jsem určitě nebyl.

Jaké plány máte do zbytku sezony, budete startovat také na nějakém závodě na Vysočině?

Jediný větší závod na Vysočině, který se tu jezdí každý rok, byl bohužel zrušen. V plánu máme jet závody z Visegradské čtyřky, české poháry nebo etapové závody v Polsku. Těším se, až mi karanténa skončí a budu moct opět závodit.